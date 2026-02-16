Кремль готує пастку: як Москва хоче переписати владу у Києві

Росія продовжує вимагати проведення виборів в Україні, просуваючи тезу про нібито "нелегітимність" нинішнього керівництва. Однак, як зазначають експерти Інституту вивчення війни, справжня мета Москви – домогтися формування влади, повністю орієнтованої на Кремль.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін знову поставив під сумнів законність повноважень президента Володимира Зеленського і допустив можливість створення тимчасової адміністрації під контролем ООН.

На думку аналітиків, подібні заяви є спробою отримати механізм впливу на результат голосування через структури, де Росія має право вето.

Експерти вважають, що Кремль заздалегідь сигналізує про готовність не визнати будь-яких результатів, які не призведуть до формування лояльного уряду Москві. При цьому російська влада вже стверджує, що Київ нібито може обмежити участь у виборах українців, які мешкають на території РФ.

Особливу тривогу викликає питання визначення виборців. Росія активно проводить паспортизацію на окупованих територіях, змушуючи людей змінювати громадянство. Це створює можливості для маніпуляцій та розширює коло осіб, яких Москва може подати як "українських виборців".

Аналітики наголошують: проведення виборів до остаточної мирної угоди позбавить Київ можливості контролювати процес на території Росії, що відкриває шлях до масштабного втручання.

В ISW зазначають, що заяви Кремля про "необхідність виборів" не пов'язані з демократичними принципами, а є інструментом тиску. Головна мета Москви – домогтися влади в Києві, яка буде залежною від Росії та погодиться на її політичні умови.

