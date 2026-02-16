logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль готує пастку: як Москва хоче переписати владу у Києві
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль готує пастку: як Москва хоче переписати владу у Києві

Аналітики ISW попереджають - вимоги про голосування можуть стати інструментом втручання та нав'язування проросійського режиму

16 лютого 2026, 07:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія продовжує вимагати проведення виборів в Україні, просуваючи тезу про нібито "нелегітимність" нинішнього керівництва. Однак, як зазначають експерти Інституту вивчення війни, справжня мета Москви – домогтися формування влади, повністю орієнтованої на Кремль.

Кремль готує пастку: як Москва хоче переписати владу у Києві

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін знову поставив під сумнів законність повноважень президента Володимира Зеленського і допустив можливість створення тимчасової адміністрації під контролем ООН.

На думку аналітиків, подібні заяви є спробою отримати механізм впливу на результат голосування через структури, де Росія має право вето.

Експерти вважають, що Кремль заздалегідь сигналізує про готовність не визнати будь-яких результатів, які не призведуть до формування лояльного уряду Москві. При цьому російська влада вже стверджує, що Київ нібито може обмежити участь у виборах українців, які мешкають на території РФ.

Особливу тривогу викликає питання визначення виборців. Росія активно проводить паспортизацію на окупованих територіях, змушуючи людей змінювати громадянство. Це створює можливості для маніпуляцій та розширює коло осіб, яких Москва може подати як "українських виборців".

Аналітики наголошують: проведення виборів до остаточної мирної угоди позбавить Київ можливості контролювати процес на території Росії, що відкриває шлях до масштабного втручання.

В ISW зазначають, що заяви Кремля про "необхідність виборів" не пов'язані з демократичними принципами, а є інструментом тиску. Головна мета Москви – домогтися влади в Києві, яка буде залежною від Росії та погодиться на її політичні умови.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи тягнуть час у Москві: Марко Рубіо зробив жорстку заяву про переговори.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-15-2026/
Теги:

Новини

Всі новини