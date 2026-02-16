Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов активно преувеличивает масштабы продвижения российских войск, пытаясь усилить позиции Москвы на переговорах. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны.

Путин и Герасимов. Фото: из открытых источников

По словам Герасимова, за первую половину февраля российская армия якобы заняла 12 населенных пунктов и около 200 квадратных километров украинской территории.

Аналитики ISW подтверждают продвижение примерно на 203 квадратных километра с 1 по 14 февраля, однако подчеркивают: речь идет преимущественно о небольших селах и открытых полях вдоль линии фронта.

Эксперты отмечают, что такие участки не сопоставимы по значению и сложности с крупными, хорошо укрепленными городами, которые России пришлось бы штурмовать для полного захвата Донецкой области. Публичное акцентирование на малых населенных пунктах рассчитано на то, что большинство аудитории не представляет их реального масштаба.

Одновременно Герасимов попытался минимизировать успехи ВСУ в восточной части Запорожской области, в частности в районе Гуляйполя, заявив, что российская группировка отражает контратаки. Также он сообщил о расширении так называемой "буферной зоны" в Сумской и Харьковской областях.

Ранее ISW указывал, что ограниченные трансграничные атаки на севере Сумщины могут быть частью стратегии давления на Запад. Цель – создать впечатление обрушения фронта и подтолкнуть Украину к уступкам по территориальным требованиям Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — тянут ли время в Москве: Марко Рубио сделал жесткое заявление о переговорах.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль готовит ловушку: как Москва хочет переписать власть в Киеве.



