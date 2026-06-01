Яка зброя Путіна становить найбільшу загрозу для України: Буданов шокував заявою
Яка зброя Путіна становить найбільшу загрозу для України: Буданов шокував заявою

Кирило Буданов заявив, що російські "Орешник" і "Кедр" не є ні проривом, ні новою оперативною концепцією РФ

1 червня 2026, 20:00
Клименко Елена

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що російські зразки озброєння "Кедр" та "Орешник" не можна вважати новим етапом у розвитку військових технологій РФ і вони не становлять принципово нової загрози. Про це він повідомив під час форуму "Архітектура безпеки".

За словами Буданова, ці системи радше мають демонстраційний характер і використовуються Росією як інструмент психологічного впливу, а не як технологічний прорив у сфері озброєнь чи нова оперативна концепція ведення війни.

Він підкреслив, що основну небезпеку для України становлять зовсім інші види озброєння, які російська армія активно застосовує у бойових діях. Йдеться насамперед про оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", системи протиповітряної оборони С-400, які також використовуються для ураження наземних цілей, а також крилаті ракети морського та повітряного базування і ударні безпілотники. 

Окремо очільник ГУР зазначив, що Росія все ще має значні запаси озброєнь, що дозволяє їй продовжувати інтенсивні ракетні та дронові атаки. Водночас він наголосив, що це не є несподіваним фактом, оскільки потенціал російського військово-промислового комплексу залишається доволі великим.

Попри це, Буданов підкреслив, що такі атаки не досягають своєї головної мети — зламати моральний дух українського суспільства та Сил оборони. За його словами, багаторічний досвід війни показує, що подібний тиск не призводить до очікуваного для РФ результату і навряд чи змінить ситуацію в майбутньому.

Він також нагадав, що частина сучасних російських ракетних систем містить компоненти російського та білоруського виробництва, а деякі зразки можуть використовуватися не стільки як бойова зброя, скільки як інструмент демонстрації можливостей та політичного тиску.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна паралельно формує умови для потенційного переговорного врегулювання та продовжує системний тиск на Росію як на фронті, так і в глибокому тилу. Про це заявив командир підрозділу ударних безпілотних систем Юрій Федоренко.

 

 

 

 

 



