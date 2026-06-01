Яка зброя Путіна становить найбільшу загрозу для України: Буданов шокував заявою

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що російські зразки озброєння "Кедр" та "Орешник" не можна вважати новим етапом у розвитку військових технологій РФ і вони не становлять принципово нової загрози. Про це він повідомив під час форуму "Архітектура безпеки".

За словами Буданова, ці системи радше мають демонстраційний характер і використовуються Росією як інструмент психологічного впливу, а не як технологічний прорив у сфері озброєнь чи нова оперативна концепція ведення війни.

Він підкреслив, що основну небезпеку для України становлять зовсім інші види озброєння, які російська армія активно застосовує у бойових діях. Йдеться насамперед про оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", системи протиповітряної оборони С-400, які також використовуються для ураження наземних цілей, а також крилаті ракети морського та повітряного базування і ударні безпілотники.

Окремо очільник ГУР зазначив, що Росія все ще має значні запаси озброєнь, що дозволяє їй продовжувати інтенсивні ракетні та дронові атаки. Водночас він наголосив, що це не є несподіваним фактом, оскільки потенціал російського військово-промислового комплексу залишається доволі великим.

Попри це, Буданов підкреслив, що такі атаки не досягають своєї головної мети — зламати моральний дух українського суспільства та Сил оборони. За його словами, багаторічний досвід війни показує, що подібний тиск не призводить до очікуваного для РФ результату і навряд чи змінить ситуацію в майбутньому.

Він також нагадав, що частина сучасних російських ракетних систем містить компоненти російського та білоруського виробництва, а деякі зразки можуть використовуватися не стільки як бойова зброя, скільки як інструмент демонстрації можливостей та політичного тиску.

