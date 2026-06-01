Какое оружие Путина представляет наибольшую угрозу Украине: Буданов шокировал заявлением
Какое оружие Путина представляет наибольшую угрозу Украине: Буданов шокировал заявлением

Кирилл Буданов заявил, что российские "Орешник" и "Кедр" не являются ни прорывом, ни новой оперативной концепцией РФ.

1 июня 2026, 20:00
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что российские образцы вооружения "Кедр" и "Орешник" нельзя считать новым этапом в развитии военных технологий РФ, и они не представляют принципиально новой угрозы. Об этом он сообщил на форуме "Архитектура безопасности".

По словам Буданова, эти системы скорее носят демонстрационный характер и используются Россией как инструмент психологического воздействия, а не как технологический прорыв в сфере вооружений или новая оперативная концепция ведения войны.

Он подчеркнул, что основную опасность для Украины представляют совсем другие виды вооружения, которые российская армия активно применяет в боевых действиях. Речь идет прежде всего об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер", системах противовоздушной обороны С-400, которые также используются для поражения наземных целей, а также крылатые ракеты морского и воздушного базирования и ударные беспилотники.  

Отдельно глава ГУР отметил, что у России все еще есть значительные запасы вооружений, что позволяет ей продолжать интенсивные ракетные и дроновые атаки. В то же время он подчеркнул, что это не является неожиданным фактом, поскольку потенциал российского военно-промышленного комплекса остается достаточно большим.

При этом Буданов подчеркнул, что такие атаки не достигают своей главной цели — сломать моральный дух украинского общества и Сил обороны. По его словам, многолетний опыт войны показывает, что подобное давление не приводит к ожидаемому для РФ результату и вряд ли изменит ситуацию в будущем.

Он также напомнил, что часть современных российских ракетных систем содержит компоненты российского и белорусского производства, а некоторые образцы могут использоваться не столько как боевое оружие, сколько инструмент демонстрации возможностей и политического давления.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина параллельно формирует условия для потенциального переговорного урегулирования и продолжает системное давление на Россию как на фронте, так и в глубоком тылу. Об этом заявил командир подразделения ударных беспилотных систем Юрий Федоренко.



