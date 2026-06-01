Війна в Україні стане кардинально іншою: у ЗСУ здивували несподіваною заявою
Війна в Україні стане кардинально іншою: у ЗСУ здивували несподіваною заявою

Україна одночасно посилює військовий і економічний тиск на Росію та готується до потенційного переговорного процесу

1 червня 2026, 19:40
Клименко Елена

Україна паралельно формує умови для потенційного переговорного врегулювання та продовжує системний тиск на Росію як на фронті, так і в глибокому тилу. Про це заявив командир підрозділу ударних безпілотних систем Юрій Федоренко.

Війна в Україні стане кардинально іншою: у ЗСУ здивували несподіваною заявою

Фото: з відкритих джерел

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський раніше допускав можливість появи "вікна можливостей" для дипломатії до наступної зими. Також очікується, що найближчими тижнями до Києва можуть прибути американські спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, що може свідчити про активізацію закулісних консультацій. 

Водночас, за словами Федоренка, це не означає негайного старту мирного процесу. Йдеться радше про підготовчий етап, тоді як основні події продовжують визначатися ситуацією на полі бою. 

Військовий зазначив, що удари українських сил по логістичних маршрутах Росії вже суттєво ускладнили постачання техніки та особового складу до передової. Особливо відчутним став вплив на сухопутні шляхи, які з’єднують територію РФ із тимчасово окупованим Кримом. Порушення цих маршрутів, за його оцінкою, створює системні проблеми для забезпечення російських угруповань уздовж усієї лінії фронту. 

Окремо Федоренко звернув увагу на ознаки виснаження в лавах противника: падає рівень мотивації, погіршується підготовка особового складу, зростають проблеми з дисципліною. Подібні процеси, за його словами, фіксуються і всередині самої Росії, де посилюються ознаки економічного тиску та внутрішньої деградації.

Він пов’язує ці тенденції з наслідками українських далекобійних ударів по об’єктах, які забезпечують функціонування військової та економічної інфраструктури ворога.

Попри це, Федоренко застеріг, що найближчим часом очікувати завершення війни або швидкого запуску повноцінних мирних переговорів не варто. За його прогнозом, активна фаза бойових дій може тривати ще від кількох місяців до значно довшого періоду.

Він наголосив, що ключовим фактором залишається збереження ініціативи Україною, розвиток технологічних спроможностей та подальше ураження критично важливих для противника цілей.

Портал "Коментарі" вже писав, що, за даними моніторингових каналів, українська розвідка знову фіксує інформацію про можливу підготовку Росією чергового ракетного удару. Попередній ймовірний обстріл, який прогнозувався кілька днів тому, нібито був відкладений через зміну оперативних планів противника.



