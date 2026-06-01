Война в Украине станет кардинально другой: в ВСУ удивили неожиданным заявлением

Украина параллельно формирует условия потенциального переговорного урегулирования и продолжает системное давление на Россию как на фронте, так и в глубоком тылу. Об этом заявил командир подразделения ударных беспилотных систем Юрий Федоренко.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский ранее допускал возможность появления "окна возможностей" для дипломатии к следующей зиме. Также ожидается, что в ближайшие недели в Киев могут прибыть американские спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер, что может свидетельствовать об активизации закулисных консультаций.

В то же время, по словам Федоренко, это не означает немедленного старта мирного процесса. Речь идет скорее о подготовительном этапе, в то время как основные события продолжают определяться ситуацией на поле боя.

Военный отметил, что удары украинских сил по логистическим маршрутам России уже существенно усложнили поставки техники и личного состава в передовую. Особо ощутимым стало влияние на сухопутные пути, соединяющие территорию РФ с временно оккупированным Крымом. Нарушение этих маршрутов, по его оценке, создает системные проблемы для обеспечения русских группировок вдоль всей линии фронта.

Отдельно Федоренко обратил внимание на признаки истощения в рядах противника: падает уровень мотивации, ухудшается подготовка личного состава, вырастают проблемы с дисциплиной. Подобные процессы, по его словам, фиксируются и внутри самой России, где усиливаются признаки экономического давления и деградации.

Он связывает эти тенденции с последствиями украинских дальнобойных ударов по объектам, обеспечивающим функционирование военной и экономической инфраструктуры врага.

Несмотря на это, Федоренко предостерег, что в ближайшее время ожидать завершения войны или скорейшего запуска полноценных мирных переговоров не стоит. По его прогнозу, активная фаза боевых действий может продолжаться еще от нескольких месяцев до более длительного периода.

Он подчеркнул, что ключевым фактором остается сохранение инициативы Украины, развитие технологических возможностей и дальнейшее поражение критически важных для противника целей.

