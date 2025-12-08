Яка справжня мета Росії: чи дійсно Путін погодився на мирний план, як це каже Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що "трохи розчарований", нібито тим, що президент Зеленський не прочитав оновлену американську мирну пропозицію щодо завершення війни в Україні. За словами глави Білого дому, українська команда документ "підтримала", а Росія погодилася з ним. Однак очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважує, що Росія насправді не погодилася на мирний план, а має на меті інше.

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко зауважує, що Росія не приймала жодного мирного плану, попри слова Трампа. Як пояснює очільник ЦПД, у Путіна заявляли, що категорично не погоджуються на частину пунктів мирної пропозиції.

"Коли нам розповідають, що росія вже погодилася на план Трампа, то це — ілюзія. росія грає у затягування часу — помічник путіна ушаков взагалі говорив, що рф не згодна з низкою пропозицій США", — вказує Коваленко.

Коваленко пояснює, що Москва використовує переговорний процес як тактичний інструмент. Поки Росія створює ілюзію діалогу, її війська продовжують наступальні дії, а Кремль намагається знизити зовнішній тиск і виграти час. На його думку, реальна стратегія Росії полягає у підготовці до нових операцій на фронті щонайменше до весни.

"Мета рф сьогодні — тягнути час для продовження наступальних спроб на фронті до весни мінімум. Все інше – брехня", — пояснює Коваленко.

Після витоку у мережу проєкту мирного плану, який готували спецпредставник США Стів Віткофф і помічник Путіна Кирило Дмитрієв, українська делегація провела консультації з американською стороною в Женеві. Кількість пропозицій у документі скоротили з 28 до 20.

2 грудня Віткофф і Джаред Кушнер представили оновлений варіант Путіну в Москві. Після цього американські учасники провели серію зустрічей в США з українськими посадовцями. Тепер узгоджену версію мають передати Зеленському для ознайомлення.

