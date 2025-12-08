Зеленський назвав одне ключове питання, на яке хочуть почути відповідь українці щодо закінчення війни

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії окреслив один із головних викликів, який постає перед Україною та її союзниками на тлі мирного плану щодо завершення війни. За його словами, головне питання стосується не лише умов потенційної мирної угоди, а й гарантій від міжнародних партнерів у випадку повторної агресії Росії.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У коментарі для Bloomberg, напередодні зустрічей у Лондоні, Зеленський наголосив, що українців турбує одна фундаментальна річ, чи зможе нова мирна угода реально захистити країну від чергового, третього вторгнення Росії.

"Є одне питання, на яке я — і всі українці — хочу отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери", — заявив український президент.

Це питання лунає на фоні активізації міжнародних дискусій щодо мирного плану, який просувають Сполучені Штати. Пропозиція передбачає пошук компромісів, але її зміст офіційно не оприлюднюється.

Напередодні президент США Дональд Трамп розкритикував Зеленського, заявивши, що він "трохи розчарований" тим, що український лідер нібито не ознайомився з американськими пропозиціями після візиту делегації США до Росії та їх обговорення з українськими представниками.

Зеленський прибув до Великої Британії на тлі важливих дипломатичних зустрічей. У Лондоні він має провести переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Емманюелем Макроном.

