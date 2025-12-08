logo

Зеленский назвал один ключевой вопрос, на который хотят услышать ответ украинцы об окончании войны
Зеленский назвал один ключевой вопрос, на который хотят услышать ответ украинцы об окончании войны

Зеленский заявил, что украинцы хотят услышать от партнеров ответ на главный вопрос. Что мир будет делать, если Россия снова нападет после окончания войны

8 декабря 2025, 13:47
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию очертил один из главных вызовов, стоящих перед Украиной и ее союзниками на фоне мирного плана о завершении войны. По его словам, главный вопрос касается не только условий потенциального мирного соглашения, но и гарантий международных партнеров в случае повторной агрессии России.

Зеленский назвал один ключевой вопрос, на который хотят услышать ответ украинцы об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В комментарии для Bloomberg, накануне встреч в Лондоне, Зеленский подчеркнул, что украинцев беспокоит одна фундаментальная вещь, сможет ли новое мирное соглашение реально оградить страну от очередного третьего вторжения России.

"Есть один вопрос, на который я – и все украинцы – хочу получить ответ: если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры", – заявил украинский президент.

Этот вопрос звучит на фоне активизации международных дискуссий о продвигаемом Соединенными Штатами мирном плане. Предложение предполагает поиск компромиссов, но его содержание официально не обнародуется.

Накануне президент США Дональд Трамп подверг критике Зеленского, заявив, что он "немного разочарован" тем, что украинский лидер якобы не ознакомился с американскими предложениями после визита делегации США в Россию и их обсуждения с украинскими представителями.

Зеленский прибыл в Великобританию на фоне важных дипломатических встреч. В Лондоне он должен проведет переговоры с премьер-министром Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на переговоры Украины и США.

Также "Комментарии" писали, что в Украине ответили на гнев Трампа по поводу Зеленского из-за мирного плана США.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-08/zelenskiy-says-no-accord-so-far-on-eastern-ukraine-in-us-talks
