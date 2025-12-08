Какова настоящая цель России: действительно ли Путин согласился на мирный план, как говорит Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что "немного разочарован", якобы тем, что президент Зеленский не прочитал обновленное американское мирное предложение по завершению войны в Украине. По словам главы Белого дома, украинская команда документ "поддержала", а Россия согласилась с ним. Однако глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отмечает, что Россия на самом деле не согласилась на мирный план, а ее целью является другое.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отмечает, что Россия не принимала ни одного мирного плана, несмотря на слова Трампа. Как объясняет глава ЦПД, у Путина заявляли, что категорически не согласны на часть пунктов мирного предложения.

"Когда нам рассказывают, что россия уже согласилась на план Трампа, то это – иллюзия. россия играет в затягивание времени – помощник путина ушаков вообще говорил, что Россия не согласна с рядом предложений США", – указывает Коваленко.

Коваленко объясняет, что Москва использует переговорный процесс как тактический инструмент. Пока Россия создает иллюзию диалога, ее войска продолжают наступательные действия, а Кремль пытается снизить внешнее давление и выиграть время. По его мнению, реальная стратегия России состоит в подготовке к новым операциям на фронте не менее, чем до весны.

"Цель России сегодня — тянуть время для продолжения наступательных попыток на фронте до весны минимум. Все остальное — ложь", — объясняет Коваленко.

После утечки в сеть проекта мирного плана, подготовленного спецпредставителем США Стивом Виткоффом и помощником Путина Кириллом Дмитриевым, украинская делегация провела консультации с американской стороной в Женеве. Количество предложений в документе сократилось с 28 до 20.

2 декабря Виткофф и Джаред Кушнер представили обновленный вариант Путину в Москве. После этого американские участники провели серию встреч в США с украинскими чиновниками. Теперь согласованную версию передадут Зеленскому для ознакомления.

