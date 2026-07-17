Яка операція України може кардинально змінити хід війни: чому судна РФ йдуть на дно

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Кравцев Сергей
Сили безпілотних систем у липні посилено працюють проти російського флоту. Буквально за два тижні вдалося уразити значну кількість суден. Яка операція України може кардинально змінити хід війни? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Удари по російського флоту. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта"” Павло Нарожний розповів в інтерв’ю "24 Каналу", що удари по різних російських суднах в Чорному та Азовському морях – надзвичайно сміливий крок. Через порт в тому ж Новоросійську йде значна частина російського експорту морем.
За словами Нарожного, регулярні атаки по суднах в Чорному морі не лише б'ють по російському експорту, але й ще більше ускладнюють ситуацію в Криму. Зараз це такий "камінь на шиї" в Путіна, який тягне його на одно.
За словами експерта, про збір урожаю в Криму взагалі зараз не йдеться. Цілком ймовірно, що через проблеми з паливом більшість фермерських господарств на півострові стануть банкрутами.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан відмітив атаку Військово-морських сил України, які знищили неподалік Новоросійська ворожий "Ізумруд". Це прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені.
Як розповів експерт, на кораблі був передбачений вертолітний майданчик. Це бойовий корабель, водотоннажністю орієнтовно 700 тонн і понад 60 метрів завдовжки.
За його словами, Україна сьогодні має в арсеналі низку БЕКів. У Головного управління розвідки "Магура", в СБУ є Sea Baby, а тепер і ВМС мають ефективні дрони – Sargan-3000.
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