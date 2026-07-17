Яка операція України може кардинально змінити хід війни: чому судна РФ йдуть на дно

Сили безпілотних систем у липні посилено працюють проти російського флоту. Буквально за два тижні вдалося уразити значну кількість суден. Яка операція України може кардинально змінити хід війни? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Удари по російського флоту. Фото: з відкритих джерел

Зупинка руху танкерів, зерновозів у Чорному та Азовському морях є величезною проблемою для Путіна

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта"” Павло Нарожний розповів в інтерв’ю "24 Каналу", що удари по різних російських суднах в Чорному та Азовському морях – надзвичайно сміливий крок. Через порт в тому ж Новоросійську йде значна частина російського експорту морем.

За словами Нарожного, регулярні атаки по суднах в Чорному морі не лише б'ють по російському експорту, але й ще більше ускладнюють ситуацію в Криму. Зараз це такий "камінь на шиї" в Путіна, який тягне його на одно.

"В Криму десь 3 мільйони населення, з якими треба щось робити. Вирішувати питання з електрикою, постачанням бензину. Думаю, скоро будуть питання з продуктами", – зазначив Нарожний.

За словами експерта, про збір урожаю в Криму взагалі зараз не йдеться. Цілком ймовірно, що через проблеми з паливом більшість фермерських господарств на півострові стануть банкрутами.

"Оця програма із зупинки руху танкерів, зерновозів у Чорному та Азовському морях є величезною проблемою для Путіна. Відповісти він тут фактично нічого не може. Він фактично вже всі види озброєння застосовував. Це максимальний рівень ескалації, який зараз може бути з боку Росії", – зауважив Нарожний.

Чорноморський флот опустили

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан відмітив атаку Військово-морських сил України, які знищили неподалік Новоросійська ворожий "Ізумруд". Це прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені.

Як розповів експерт, на кораблі був передбачений вертолітний майданчик. Це бойовий корабель, водотоннажністю орієнтовно 700 тонн і понад 60 метрів завдовжки.

"Серйозна бойова машина. Він був уражений нашими новими дронами, які вже засвітилися раніше в Балтійському морі. Цими ж дронами зараз уразили ФСБшний корабель. Показали реальну можливість Військово-морських сил виконувати бойові завдання на морі саме своїми БЕКами (безекіпажними катерами)", – озвучив Світан.

За його словами, Україна сьогодні має в арсеналі низку БЕКів. У Головного управління розвідки "Магура", в СБУ є Sea Baby, а тепер і ВМС мають ефективні дрони – Sargan-3000.

"Звичайно, це не найголовніший корабель, але Чорноморський флот опустили. Виконувати ці завдання треба, не забуваючи про Новоросійський порт. Крім бухти, де перебувають залишки російської флотилії, там є два термінали. Вони мають згоріти, тому що через Новоросійськ йде величезний трафік – до двох мільйонів барелів нафти. Це треба зупинити", – акцентував Світан.

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