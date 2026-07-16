Федоров відмовив Зеленському: екс-міністр розкрив подробиці розмови із президентом

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що після своєї відставки отримав пропозицію від президента Володимира Зеленського продовжити роботу в його команді радником. Проте, за словами екс-міністра, він відмовився від цієї ініціативи.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Про це Федоров розповів під час брифінгу для представників ЗМІ, де підбив підсумки своєї роботи на чолі Міністерства оборони та відповів на питання щодо подальших планів.

"Президент Зеленський пропонував мені залишитися його радником, але я відмовився", — заявив колишній глава оборонного відомства.

Під час спілкування з журналістами Федоров також прокоментував численні чутки, пов’язані з його звільненням. За його словами, саме вони стали однією з причин громадського резонансу та акцій протесту, які відбулися в Україні після появи інформації про кадрові зміни.

Екс-міністр підтвердив, що вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським. Крім того, на цей же день у нього заплановано ще одну особисту зустріч із главою держави, під час якої сторони мають намір обговорити подальші питання взаємодії.

Крім кадрової теми Федоров розповів про результати своєї роботи в Міноборони, ключові проекти, реалізовані за час перебування на посаді, а також поділився своїм баченням подальшого розвитку оборонної сфери. При цьому він не уточнив, чи має намір у майбутньому продовжити роботу в державних структурах чи зосередиться на інших напрямках діяльності.

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