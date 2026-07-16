Федоров отказал Зеленскому: экс-министр раскрыл подробности разговора с президентом

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что после своей отставки получил предложение от президента Владимира Зеленского продолжить работу в его команде в качестве советника. Однако, по словам экс-министра, он отказался от этой инициативы.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Об этом Федоров рассказал во время брифинга для представителей СМИ, где подвел итоги своей работы во главе Министерства обороны и ответил на вопросы относительно дальнейших планов.

"Президент Зеленский предлагал мне остаться его советником, но я отказался", — заявил бывший глава оборонного ведомства.

Во время общения с журналистами Федоров также прокомментировал многочисленные слухи, связанные с его увольнением. По его словам, именно они стали одной из причин общественного резонанса и акций протеста, которые прошли в Украине после появления информации о кадровых изменениях.

Экс-министр подтвердил, что уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Кроме того, на этот же день у него запланирована еще одна личная встреча с главой государства, в ходе которой стороны намерены обсудить дальнейшие вопросы взаимодействия.

Помимо кадровой темы Федоров рассказал о результатах своей работы в Минобороны, ключевых проектах, реализованных за время пребывания в должности, а также поделился своим видением дальнейшего развития оборонной сферы. При этом он не уточнил, намерен ли в будущем продолжить работу в государственных структурах или сосредоточится на других направлениях деятельности.

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