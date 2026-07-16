logo

BTC/USD

64154

ETH/USD

1886.61

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Федоров отказал Зеленскому: экс-министр раскрыл подробности разговора с президентом
commentss НОВОСТИ Все новости

Федоров отказал Зеленскому: экс-министр раскрыл подробности разговора с президентом

После ухода из Минобороны Михаилу Федорову предложили остаться в команде главы государства, однако он принял другое решение

16 июля 2026, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что после своей отставки получил предложение от президента Владимира Зеленского продолжить работу в его команде в качестве советника. Однако, по словам экс-министра, он отказался от этой инициативы.

Федоров отказал Зеленскому: экс-министр раскрыл подробности разговора с президентом

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Об этом Федоров рассказал во время брифинга для представителей СМИ, где подвел итоги своей работы во главе Министерства обороны и ответил на вопросы относительно дальнейших планов.

"Президент Зеленский предлагал мне остаться его советником, но я отказался", — заявил бывший глава оборонного ведомства.

Во время общения с журналистами Федоров также прокомментировал многочисленные слухи, связанные с его увольнением. По его словам, именно они стали одной из причин общественного резонанса и акций протеста, которые прошли в Украине после появления информации о кадровых изменениях.

Экс-министр подтвердил, что уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Кроме того, на этот же день у него запланирована еще одна личная встреча с главой государства, в ходе которой стороны намерены обсудить дальнейшие вопросы взаимодействия.

Помимо кадровой темы Федоров рассказал о результатах своей работы в Минобороны, ключевых проектах, реализованных за время пребывания в должности, а также поделился своим видением дальнейшего развития оборонной сферы. При этом он не уточнил, намерен ли в будущем продолжить работу в государственных структурах или сосредоточится на других направлениях деятельности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Федоров вышел с громким заявлением на фоне отставки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости