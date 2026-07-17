Какая операция Украины может кардинально изменить ход войны: почему суда РФ идут ко дну

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Кравцев Сергей
Силы беспилотных систем в июле усиленно работают против русского флота. Буквально через две недели удалось поразить значительное количество судов. Какая операция может кардинально изменить ход войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Удары по русскому флоту. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал в интервью "24 Каналу", что удары по разным российским судам в Черном и Азовском морях – чрезвычайно смелый шаг, через порт в том же Новороссийске идет значительная часть российского экспорта морем.
По словам Нарожного, регулярные атаки по судам в Черном море не только бьют по российскому экспорту, но еще больше усложняют ситуацию в Крыму. Сейчас это такой "камень на шее" у Путина, который тянет его на одно.
По словам эксперта, о сборе урожая в Крыму вообще сейчас речь не идет. По всей вероятности, из-за проблем с топливом большинство фермерских хозяйств на полуострове станут банкротами.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил атаку Военно-морских сил Украины, уничтоживших неподалеку от Новороссийска вражеский "Изумруд". Это пограничный сторожевой корабль 2-го ранга. Среди экипажа корабля есть погибшие и раненые.
Как рассказал эксперт, на корабле была предусмотрена вертолетная площадка. Это боевой корабль, водоизмещением ориентировочно 700 тонн и более 60 метров в длину.
По его словам, Украина сегодня имеет в арсенале ряд БЭКов. У Главного управления разведки "Магура", в СБУ есть Sea Baby, а теперь и ВМС имеют эффективные дроны – Sargan-3000.
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