Какая операция Украины может кардинально изменить ход войны: почему суда РФ идут ко дну

Силы беспилотных систем в июле усиленно работают против русского флота. Буквально через две недели удалось поразить значительное количество судов. Какая операция может кардинально изменить ход войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Удары по русскому флоту. Фото: из открытых источников

Остановка движения танкеров, зерновозов в Черном и Азовском морях — огромная проблема для Путина

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал в интервью "24 Каналу", что удары по разным российским судам в Черном и Азовском морях – чрезвычайно смелый шаг, через порт в том же Новороссийске идет значительная часть российского экспорта морем.

По словам Нарожного, регулярные атаки по судам в Черном море не только бьют по российскому экспорту, но еще больше усложняют ситуацию в Крыму. Сейчас это такой "камень на шее" у Путина, который тянет его на одно.

"В Крыму где-то 3 миллиона населения, с которыми нужно что-то делать. Решать вопросы с электричеством, снабжением бензином. Думаю, скоро будут вопросы с продуктами", – отметил Нарожный.

По словам эксперта, о сборе урожая в Крыму вообще сейчас речь не идет. По всей вероятности, из-за проблем с топливом большинство фермерских хозяйств на полуострове станут банкротами.

"Эта программа по остановке движения танкеров, зерновозов в Черном и Азовском морях – огромная проблема для Путина. Ответить он здесь практически ничего не может. Он практически уже все виды вооружения применял. Это максимальный уровень эскалации, который может быть сейчас со стороны России", – отметил Нарожный.

Черноморский флот опустили

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил атаку Военно-морских сил Украины, уничтоживших неподалеку от Новороссийска вражеский "Изумруд". Это пограничный сторожевой корабль 2-го ранга. Среди экипажа корабля есть погибшие и раненые.

Как рассказал эксперт, на корабле была предусмотрена вертолетная площадка. Это боевой корабль, водоизмещением ориентировочно 700 тонн и более 60 метров в длину.

"Серьезная боевая машина. Он был поражен нашими новыми дронами, уже засветившимися ранее в Балтийском море. Этими же дронами поразили ФСБшный корабль. Показали реальную возможность Военно-морских сил выполнять боевые задачи на море именно своими БЭКами (без экипажных катеров)", – озвучил Свитан.

По его словам, Украина сегодня имеет в арсенале ряд БЭКов. У Главного управления разведки "Магура", в СБУ есть Sea Baby, а теперь и ВМС имеют эффективные дроны – Sargan-3000.

"Конечно, это не самый главный корабль, но Черноморский флот был опущен. Выполнять эти задачи нужно, не забывая о Новороссийском порту. Кроме бухты, где находятся остатки русской флотилии, там есть два терминала. Они должны сгореть, потому что через Новороссийск идет огромный трафик – до двух миллионов баррелей нефти. Это нужно остановить", – подчеркнул Свитан.

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