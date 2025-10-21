Яка головна небезпека нових російських КАБів: чи є ефективний спосіб протидії

Російська керована авіаційна бомба (КАБ) вперше долетіла до Полтавської області. Це сталося в понеділок, 20 жовтня. Яка головна небезпека нових російських КАБів? Який найефективніший спосіб протидії? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

КАБ. Фото: із відкритих джерел

Росіяни повторили розробку авіаційних бомб, які використовує Україна, конкретно HAMMER

Засновник БО Реактивна пошта, воєнний експерт Павло Нарожний заявив в ефірі "Radio NV", що стандартна керована авіабомба (КАБ) може летіти у росіян на відстань 60-70 км, однак ворогу вдалося збільшити її дальність.

"Вони повторили розробку авіаційних бомб, які використовує Україна, конкретно HAMMER. У нас така авіаційна бомба є на озброєнні. У нас є навіть така авіаційна бомба, як GLSDB для запуску з HIMARS з дальністю 200, або навіть більше. Сенс дуже простий. Так само скидається бомба, але у цієї бомби є реактивний двигун. Це двигун, або такий самий, або ідентичний двигун від реактивного снаряда РСЗВ "Смерч". Його можна скинути з літака, його можна прикріпити до цього всього діла. Тобто мова вже йде про 150-200 км", – сказав Нарожний.

Експерт додав, що проблема для України від нових КАБів така ж, як і старих зразків – вони коштують значно дешевше, ніж ракети до систем протиповітряної оборони.

"У найкращому випадку вартість може досягати $200-$250 тис. А ракета, якою ми будемо її збивати, наприклад, IRIS-T або Patriot, вона вже коштує від мільйона доларів і більше. З економічної точки зору це збиття немає сенсу. Тому нам треба збивати літаки або бити по аеродромах", – додав Нарожний.

Для нас з’явилася нова загроза

Заступник директора компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що росіяни почали запускати по Україні керовані авіабомби (КАБи) з реактивною тягою, які є для нас новою загрозою, оскільки цей інструмент терору в найближчому майбутньому ворог може використовувати у великій кількості.

Експерт зазначив, що ворог тривалий час намагається модернізувати модулі УМПК (універсальний модуль планування та корекції) і знайти рішення для того, щоб збільшити радіус дії керованих авіабомб.

"Якщо казати про бомбу "Грім-1Е", це більш технологічне рішення з реактивною тягою. Росіяни не змогли зараз так активно його випускати. Але при цьому вони змогли налаштувати виробництво модульних УМПК для звичайних класичних авіабомб, яких із часів Радянського Союзу в них залишилось дуже багато, і додатково обладнали їх китайським реактивним двигуном, тобто збільшили радіус дії", — прокоментував Храпчинський.

За його словами, оці перші випадки застосування, про які повідомляли ЗМІ, є випробувальними, тобто ворог зараз лише тестує технологію. Але, наголосив, уже треба шукати рішення для протидії загрозі.

"Ми бачимо, що це ефективно для ворога, воно долітає на велику відстань. Можливо, з похибкою щодо удару по цілі, але в будь-якому випадку це інструмент терору, який ворог може використовувати у великій кількості. Тому що вільнопадаючих бомб у нього достатньо, китайський реактивний двигун не є забороненим елементом для закупівлі, адже ці двигуни використовуються для авіамоделювання. І додатково модуль УМПК активно виробляється у тому ж підмосковному Корольово", — зазначив Храпчинський.

Експерт підкреслив, що росіяни зацікавлені у масштабуванні дешевих інструментів і тих, які складніші для перехоплення, і намагаються ними закидати нашу територію.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нові модифіковані КАБи: у чому їх основна загроза містам.



