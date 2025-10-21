Какова главная опасность новых российских КАБов: есть ли эффективный способ противодействия

Российская управляемая авиационная бомба (КАБ) впервые долетела в Полтавскую область. Это произошло в понедельник, 20 октября. Какова главная опасность новых российских кабов? Каков самый эффективный способ противодействия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

КАБ. Фото: из открытых источников

Россияне повторили разработку авиационных бомб, которые использует Украина, именно HAMMER

Основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный заявил в эфире Radio NV, что стандартная управляемая авиабомба (КАБ) может лететь у россиян на расстояние 60-70 км, однако врагу удалось увеличить ее дальность.

"Они повторили разработку авиационных бомб, которые использует Украина, конкретно HAMMER. У нас такая авиационная бомба есть на вооружении. У нас есть даже такая авиационная бомба, как GLSDB для запуска с HIMARS с дальностью 200, или даже больше. Смысл очень прост. Так же сбрасывается бомба, но у этой бомбы есть реактивный двигатель. Это двигатель, либо такой же, либо идентичный двигатель от реактивного снаряда РСЗО "Смерч". Его можно сбросить с самолета, его можно прикрепить к этому всему делу. То есть речь уже идет о 150-200 км", — сказал Нарожный.

Эксперт добавил, что проблема для Украины от новых КАБов такая же, как и по старым образцам – они стоят значительно дешевле, чем ракеты к системам противовоздушной обороны.

"В лучшем случае стоимость может достигать $200-$250 тыс. А ракета, которой мы будем ее сбивать, например, IRIS-T или Patriot, она уже стоит от миллиона долларов и больше. С экономической точки зрения это сбивание нет смысла. Поэтому нам нужно сбивать самолеты или бить по аэродромам", – добавил Нарожный.

Для нас появилась новая угроза

Заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что россияне начали запускать по Украине управляемые авиабомбы (КАБы) с реактивной тягой, являющиеся для нас новой угрозой, поскольку этот инструмент террора в ближайшем будущем враг может использовать в большом количестве.

Эксперт отметил, что враг долго пытается модернизировать модули УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции) и найти решение для того, чтобы увеличить радиус действия управляемых авиабомб.

"Если говорить о бомбе "Гром-1Е", это более технологичное решение с реактивной тягой. Россияне не смогли сейчас так активно его выпускать. Но при этом они смогли настроить производство модульных УМПК для обычных классических авиабомб, которых со времен Советского Союза у них осталось очень много, и дополнительно оборудовали их китайским реактивным двигателем, то есть увеличили радиус действия", — прокомментировал Храпчинский.

По его словам, эти первые случаи применения, о которых сообщали СМИ, испытательны, то есть враг сейчас только тестирует технологию. Но, отметил, уже нужно искать решение для противодействия угрозе.

"Мы видим, что это эффективно для врага, оно долетает на большое расстояние. Возможно, с погрешностью относительно удара по цели, но в любом случае это инструмент террора, который враг может использовать в большом количестве. Потому что свободно падающих бомб у него достаточно, китайский реактивный двигатель не является запрещенным элементом для закупки, ведь в качестве дополнительного оборудования для покупки. в том же подмосковном Королево", — отметил Храпчинский.

Эксперт подчеркнул, что россияне заинтересованы в масштабировании дешевых инструментов и тех, которые более сложны для перехвата, и пытаются ими забрасывать нашу территорию.

Читайте на портале "Комментарии" — новые модифицированные КАБы : в чем их основная угроза городам.



