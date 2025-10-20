Нові модифіковані КАБи: у чому їх основна загроза містам

Раніше КАБи застосовувалися Росією по прифронтовим містам та селам, але тепер ворог б’є ними навіть по центральній Україні.

«Не точні та руйнівні»: яка загроза від КАБів по «тиловим» містам

Росія масштабувала виробництво гібриду ракети й КАБу "Гром-1" з дальністю близько 100–120 км та більш модифіковані версії з дальністю до 200км, але меншим зарядом. Про це повідомив військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

"Снаряди не ідеально точні, проте бойова частина "Гром-1" — ≈250–315 кг, тобто в 3–5 разів більше, ніж несе "шахед" (залежно від модифікації), що кратно підвищує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури від прильотів в глибокому тилу. Не ігноруйте тривог — терор і вбивство мирних жителів для русобл*дей залишаються одним із основних способів ведення війни", – наголосив "Осман".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні об 11:43 у Полтавській області було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що керована авіаційна бомба летить з Харківщини у напрямку Полтави. Моніторингові канали повідомили, що КАБ впав десь неподалік обласного центру. Було влучання чи збиття – не повідомляється, проте відомо, що КАБ вперше подолав відстань понад 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення і досяг Полтавської області.

Монітори зазначають, що раніше такі боєприпаси переважно застосовували по прифронтовим районам, але їхня дальність застосування зросла. Тепер КАБ може летіти на велику відстань. Росіяни не так давно почали бити ними по тилових містах: Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Лозова – і от тепер Полтава. Раніше зазначалося, що росіяни зробили модифікацію КАБу на базі ракети, яка має назву "Грім-Є1".