Новые модифицированные КАБы: в чем их основная угроза городам

Раньше КАБы применялись Россией по прифронтовым городам и селам, но теперь враг бьет ими даже по центральной Украине.

«Не точны и разрушительны»: какая угроза от КАБов по «тыловым» городам

Россия масштабировала производство гибрида ракеты и КАБа "Гром-1" с дальностью около 100–120 км и более модифицированные версии с дальностью до 200 км, но меньшим зарядом. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Снаряды не идеально точны, однако боевая часть "Гром-1" — ≈250-315 кг, то есть в 3-5 раз больше, чем несет "шахед" (в зависимости от модификации), что кратно повышает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры от прилетов в глубоком тылу. Не игнорируйте тревоги — террор и убийство мирных жителей для русобл*дей остаются одним из основных способов ведения войны", – отметил "Осман".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в 11:43 в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что управляемая авиационная бомба летит из Харьковщины в направлении Полтавы. Мониторинговые каналы сообщили, что КАБ упал где-то недалеко от областного центра. Было попадание или сбитие – не сообщается, однако известно, что КАБ впервые преодолел расстояние более 100 километров от линии боевого столкновения и достиг Полтавской области.

Мониторы отмечают, что ранее подобные боеприпасы преимущественно применяли по прифронтовым районам, но их дальность применения возросла. Теперь КАБ может лететь на большое расстояние. Россияне недавно начали бить ими по тыловым городам: Днепр, Кривой Рог, Николаев, Лозовая – и вот теперь Полтава. Ранее отмечалось, что россияне произвели модификацию КАБ на базе ракеты, которая называется "Гром-Е1".