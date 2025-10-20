Сьогодні об 11:43 у Полтавській області було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що керована авіаційна бомба летить з Харківщини у напрямку Полтави. Моніторингові канали повідомили, що КАБ впав десь неподалік обласного центру. Було влучання чи збиття – не повідомляється, проте відомо, що КАБ вперше подолав відстань понад 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення і досяг Полтавської області.

КАБи вже долітають до центру України: де впала авіабомба сьогодні

Монітори зазначають, що раніше такі боєприпаси переважно застосовували по прифронтовим районам, але їхня дальність застосування зросла. Тепер КАБ може летіти на велику відстань.

Росіяни не так давно почали бити ними по тилових містах: Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Лозова – і от тепер Полтава.

Раніше зазначалося, що росіяни зробили модифікацію КАБу на базі ракети, яка має назву "Грім-Є1".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що близько 12:00 16 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що місце падіння встановлено, попередньо без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження. В той же час військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що сьогодні Росія "випробовула" на Миколаєві свої модернізовані КАБи з дальністю понад 150 км.