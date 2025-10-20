Сегодня в 11:43 в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что управляемая авиационная бомба летит из Харьковщины в направлении Полтавы. Мониторинговые каналы сообщили, что КАБ упал где-то недалеко от областного центра. Было попадание или сбитие – не сообщается, однако известно, что КАБ впервые преодолел расстояние более 100 километров от линии боевого столкновения и достиг Полтавской области.

КАБы уже долетают до центра Украины: где упала авиабомба сегодня

Мониторы отмечают, что ранее подобные боеприпасы преимущественно применяли по прифронтовым районам, но их дальность применения возросла. Теперь КАБ может лететь на большое расстояние.

Россияне недавно начали бить ими по тыловым городам: Днепр, Кривой Рог, Николаев, Лозовая – и вот теперь Полтава.

Ранее отмечалось, что россияне произвели модификацию КАБ на базе ракеты, которая называется "Гром-Е1".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что около 12:00 16 октября был зафиксирован пуск с самолета Су-34 с акватории Черного моря. Средство воздушного нападения было направлено в сторону города Николаева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что место падения установлено предварительно без пострадавших. На месте работают соответствующие службы, устанавливающие тип авиационного средства поражения. В то же время военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что сегодня Россия "испытала" на Николаевщине свои модернизированные КАБы с дальностью более 150 км.