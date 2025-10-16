Близько 12:00 16 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Повітряних Сил ЗСУ.

Росія вдарила по Миколаєву експериментальною зброєю: що відомо

Зазначається, що місце падіння встановлено, попередньо без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження.

В той же час військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що сьогодні Росія "випробовула" на Миколаєві свої модернізовані КАБи з дальністю понад 150 км.

"Точність цих КАБів низька, але терор по цивільних — безпомилковий, кожен "промах" — це зруйновані будинки, поранені та загиблі.

Вони воюють не з армією, а з усіма українцями, і попри все у нас в країні залишаються ті, хто досі їх підтримує", – наголошує військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 16 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області рф. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ.

Вночі близько першої години у Саратові та в Енгельсі було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з атакою БпЛА. Було введено план "Ковьор" в аеропорту Саратова, також місцеві мешканці чули вибухи. За даними Міноборони РФ, силами ППО російської армії було нібито знищено 12 безпілотників. Відбій тривоги у російському місті було оголошено після 5-ї ранку.

Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн. За даними Генштабу ЗСУ, підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф.