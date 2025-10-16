Около 12:00 16 октября был зафиксирован пуск с самолета Су-34 с акватории Черного моря. Средство воздушного нападения было направлено в сторону города Николаева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Россия ударила по Николаеву экспериментальным оружием: что известно

Отмечается, что место падения установлено предварительно без пострадавших. На месте работают соответствующие службы, устанавливающие тип авиационного средства поражения.

В то же время, военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что сегодня Россия "испытала" на Николаевщине свои модернизированные КАБы с дальностью более 150 км.

"Точность этих КАБов низкая, но террор по гражданским — безошибочный, каждый "оплошность" — это разрушенные дома, раненые и погибшие.

Они воюют не с армией, а со всеми украинцами, и, несмотря ни на что, у нас в стране остаются те, кто до сих пор их поддерживает", – отмечает военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 16 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Ночью около часа в Саратове и в Энгельсе была объявлена воздушная тревога в связи с атакой БпЛА. Был введен план "Ковер" в аэропорту Саратова, также местные жители слышали взрывы. По данным Минобороны РФ, силами ПВО российской армии было якобы уничтожено 12 беспилотников. Отбой тревоги в российском городе был объявлен после 5 утра.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из самых старых нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн. тонн. По данным Генштаба ВСУ, предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил России.