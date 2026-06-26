Як ЗСУ зібралися ізолювати окупований Крим: що буде далі

Якщо раніше удари по Криму були болючими для окупантів, які перебували безпосередньо на півострові, то тепер їх відчувають навіть у Москві. У чому полягає стратегія ЗСУ щодо ізоляції окупованого Криму? Чи справді визволення Криму вже не фантастика? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Крим. Фото: із відкритих джерел

Основні маршрути постачання ворога будуть під нашим контролем

Директор Агентства реформування сектору безпеки, експерт з національної безпеки Віктор Ягун пояснив в ефірі телеканалу FREEДOM, як системні удари українських захисників по військових об'єктах та шляхах постачання перетворюють Крим на непідйомний та економічно витратний тягар для Кремля.

"Якщо говорити про заяву Федорова, що Крим найближчим часом може перетворитися на російські війська на своєрідний острів, то йдеться не про географію, а про військову логістику. Крим сьогодні є ключовим вузлом забезпечення всього російського угруповання на півдні України. Через півострів проходять постачання боєприпасів, палива, техніки, особового складу та управління значною частиною військової інфраструктури. Тому для України справді важливі не так сама територія Криму, як можливість порушувати систему його забезпечення", — зазначив він.

Експерт нагадав, що протягом останніх років Сили оборони України проводять планомірну та системну роботу щодо знищення ключових військових об'єктів РФ у Криму. Під ударом регулярно опиняються військові аеродроми, склади боєприпасів, командні пункти, логістичні вузли та системи протиповітряної оборони (ППО).

Віктор Ягун зазначив, що під постійним тиском перебуває Севастополь, Джанкой, Керч та інші важливі військові об'єкти РФ.

"Якщо основні маршрути постачання – Керченський міст, сухопутний коридор через окуповану територію півдня України та морська логістика – працюватимуть з перебоями або перебувати під постійною загрозою удару, вартість утримання Криму для Росії постійно зростатиме. Тому я говорив би не про те, що Крим завтра виявиться повністю відрізаним, а про поступовий процес його оперативної ізоляції. Для російських військових це означає необхідність перекидати додаткові сили протиповітряної оборони, розосереджувати склади та авіацію на півострові, ускладнювати логістику та витрачати значно більше коштів на підтримку боєздатності угруповання", — пояснив Віктор Ягун.

Через удари по логістиці російське угруповання може опинитися в критичному становищі

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що звільнення Криму неможливе без деокупації Херсонщини та Запоріжжя. За його словами, через удари по логістиці російське угруповання може опинитися в критичному стані вже в серпні-вересні.

Експерт нагадав, що президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що операція щодо Криму має чітко прораховану стратегію, а додаткове озброєння від партнерів здатне прискорити завершення війни.

Водночас, за словами Олександра Коваленка, нинішні дії України спрямовані насамперед не на те, щоб змусити кремль сісти за стіл переговорів, а створення військових умов для деокупації українських територій.

"Я більше схиляюся до другого варіанта – повернення наших територій. Мирні переговори за участю Росії у нинішніх умовах я не бачу реалістичними. Для шляху на будь-які переговори, на яких він не зможе висувати ультиматуми або вимагати капітуляції України, виглядатимуть як демонстрація слабкості. А для людини, яка сформувалася у системі КДБ, прояв слабкості означає політичний кінець. Саме тому він не піде на переговори, які не відповідатимуть його умовам", – сказав Коваленко.

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