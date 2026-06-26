Как ВСУ собрались изолировать оккупированный Крым: что будет дальше

Если раньше удары по Крыму были болезненными для оккупантов, находящих непосредственно на полуострове, то теперь их чувствуют даже в Москве. В чем состоит стратегия ВСУ по изоляции оккупированного Крыма? Действительно ли освобождение Крыма уже не фантастика? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Крым. Фото: из открытых источников

Основные маршруты снабжения врага будут под нашим контролем

Директор Агентства реформирования сектора безопасности, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун объяснил в эфире телеканала FREEДOM, как системные удары украинских защитников по военным объектам и путям снабжения превращают Крым в неподъемную и экономически затратную обузу для Кремля.

"Если говорить о заявлении Федорова, что Крым в ближайшее время может превратиться для российских войск в своеобразный остров, то речь идет не о географии, а о военной логистике. Крым сегодня является ключевым узлом обеспечения всей российской группировки на юге Украины. Через полуостров проходят поставки боеприпасов, топлива, техники, личного состава и управления значительной частью военной инфраструктуры. Поэтому для Украины действительно важны не столько сама территория Крыма, сколько возможность нарушать систему его обеспечения", — отметил он.

Эксперт напомнил, что на протяжении последних лет Силы обороны Украины проводят планомерную и системную работу по уничтожению ключевых военных объектов РФ в Крыму. Под ударом регулярно оказываются военные аэродромы, склады боеприпасов, командные пункты, логистические узлы и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Виктор Ягун отметил, под постоянным давлением находится Севастополь, Джанкой, Керчь и другие важные военные объекты РФ.

"Если основные маршруты снабжения – Керченский мост, сухопутный коридор через оккупированную территорию юга Украины и морская логистика – будут работать с перебоями или находиться под постоянной угрозой удара, стоимость содержания Крыма для России будет постоянно расти. Поэтому я говорил бы не о том, что Крым завтра окажется полностью отрезанным, а о постепенном процессе его оперативной изоляции. Для российских военных это означает необходимость перебрасывать дополнительные силы противовоздушной обороны, рассредоточивать склады и авиацию по полуострову, усложнять логистику и расходовать значительно больше средств на поддержание боеспособности группировки", — пояснил Виктор Ягун.

Из-за ударов по логистике российская группировка может оказаться в критическом положении

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что освобождение Крыма невозможно без деоккупации Херсонщины и Запорожья. По его словам, из-за ударов по логистике российская группировка может оказаться в критическом положении уже в августе-сентябре.

Эксперт напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что операция по Крыму имеет четко просчитанную стратегию, а дополнительное вооружение от партнеров способно ускорить завершение войны.

В то же время, по словам Александра Коваленко, нынешние действия Украины направлены в первую очередь не на то, чтобы заставить кремль сесть за стол переговоров, а на создание военных условий для деоккупации украинских территорий.

"Я больше склоняюсь ко второму варианту – возвращению наших территорий. Мирные переговоры с участием россии в нынешних условиях я не вижу реалистичными. Для путина любые переговоры, на которых он не сможет выдвигать ультиматумы или требовать капитуляции Украины, будут выглядеть как демонстрация слабости. А для человека, который сформировался в системе КГБ, проявление слабости означает политический конец. Именно поэтому он не пойдет на переговоры, которые не будут соответствовать его условиям", – сказал Коваленко.

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