Что может уничтожить Крымский мост: почему его пока не трогают

В последнее время вновь участились разговоры о возможном демонтаже Крымского монтажа. Что может уничтожить Крымский мост? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

В районе Крыма время от времени происходят землетрясения

Сейсмолог Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь отметил, что Крымский мост может обрушиться даже без вмешательства Сил обороны Украины. Его легко могут разрушить землетрясения, которые время от времени происходят в этом регионе.

По мнению ученого, россиянам с самого начала не стоило строить этот мост именно из соображений безопасности, поскольку Керченский пролив имеет крайне нестабильные грунты и даже собственную систему разломов.

"Россияне специально изменили государственные строительные нормы и снизили балльность той территории, чтобы оправдать строительство в сейсмически опасной зоне. Там очень плохие грунты и своя система разломов между Керченским и Таманским полуостровами. Это строительство было политическим решением", – объясняет он.

Гринь акцентировал, что в районе Крыма время от времени происходят землетрясения, что подтвердилось буквально на днях. По его словам, даже толчки небольшой мощности способны оказывать негативное влияние на конструкцию моста, и этот эффект постепенно накапливается.

"Там происходят необратимые процессы для этого моста. Украинские землетрясения его добьют, даже без внешнего воздействия наших ракет", – подчеркивает эксперт.

Мост стоит, чтобы гражданские могли уехать

Военный эксперт Кирилл Сазонов заявил в эфире "Фабрики новостей", у Украины есть все возможности для уничтожения Крымского моста, но не делает этого по определенной причине. Да, гражданским и военным дают возможность уехать, чтобы не пришлось русских солдат ловить в горах полуострова.

"Там немного ограничено движение и поэтому есть некоторые запреты. И мне кажется, что его держат именно для того, чтобы дать им уехать, чтобы не держать на полуострове. В первую очередь мы заинтересованы, чтобы гражданские уехали, чтобы там не держались", — сказал эксперт.

Сазонов акцентировал: "ловить" военные армии РФ по горам полуострова может быть очень долго и тяжело. Именно поэтому Украина заинтересована в том, чтобы они уехали.

"Поэтому лучше пусть валят. Мне кажется, для этого этот мост и покинули. Потому что снести мы его можем", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли оккупированный Севастополь полностью без света: что происходит в Крыму.



