Что может уничтожить Крымский мост: почему его пока не трогают

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Кравцев Сергей
В последнее время вновь участились разговоры о возможном демонтаже Крымского монтажа. Что может уничтожить Крымский мост? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Сейсмолог Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь отметил, что Крымский мост может обрушиться даже без вмешательства Сил обороны Украины. Его легко могут разрушить землетрясения, которые время от времени происходят в этом регионе.
По мнению ученого, россиянам с самого начала не стоило строить этот мост именно из соображений безопасности, поскольку Керченский пролив имеет крайне нестабильные грунты и даже собственную систему разломов.
Гринь акцентировал, что в районе Крыма время от времени происходят землетрясения, что подтвердилось буквально на днях. По его словам, даже толчки небольшой мощности способны оказывать негативное влияние на конструкцию моста, и этот эффект постепенно накапливается.
Военный эксперт Кирилл Сазонов заявил в эфире "Фабрики новостей", у Украины есть все возможности для уничтожения Крымского моста, но не делает этого по определенной причине. Да, гражданским и военным дают возможность уехать, чтобы не пришлось русских солдат ловить в горах полуострова.
Сазонов акцентировал: "ловить" военные армии РФ по горам полуострова может быть очень долго и тяжело. Именно поэтому Украина заинтересована в том, чтобы они уехали.
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