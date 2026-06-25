Що може знищити Кримський міст: чому його поки що не чіпають

Останнім часом знову почастішали розмови про можливий демонтаж Кримського монтажу. Що може знищити Кримський міст? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Кримський міст Фото: з відкритих джерел

У районі Криму час від часу відбуваються землетруси

Сейсмолог Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України Дмитро Гринь зазначив, що Кримський міст може обрушитися навіть без втручання Сил оборони України. Його легко можуть зруйнувати землетруси, які іноді відбуваються в цьому регіоні.

На думку вченого, росіянам із самого початку не варто було будувати цей міст саме з міркувань безпеки, оскільки Керченська протока має вкрай нестабільні ґрунти і навіть власну систему розломів.

"Росіяни спеціально змінили державні будівельні норми та знизили бальність тієї території, щоб виправдати будівництво в сейсмічно небезпечній зоні. Там дуже погані ґрунти та своя система розломів між Керченським та Таманським півостровами. Це будівництво було політичним рішенням", – пояснює він.

Гринь наголосив, що в районі Криму час від часу відбуваються землетруси, що підтвердилося буквально днями. За його словами, навіть поштовхи невеликої потужності здатні негативно впливати на конструкцію мосту, і цей ефект поступово накопичується.

"Там відбуваються незворотні процеси для цього мосту. Українські землетруси його доб'ють, навіть без зовнішнього впливу наших ракет", – наголошує експерт.

Міст стоїть, щоб громадянські могли виїхати

Військовий експерт Кирило Сазонов заявив в ефірі "Фабрики новин", Україна має всі можливості для знищення Кримського мосту, але не робить цього з певної причини. Так, цивільним та військовим дають можливість виїхати, щоб не довелося російських солдатів ловити у горах півострова.

"Там дещо обмежено рух і тому є деякі заборони. І мені здається, що його тримають саме для того, щоби дати їм виїхати, щоб не тримати на півострові. Насамперед ми зацікавлені, щоб цивільні поїхали, щоби там не трималися", — сказав експерт.

Сазонов акцентував: "ловити" військові армії РФ горами півострова може бути дуже довго і важко. Саме тому Україна зацікавлена у тому, щоб вони поїхали.

"Тому краще нехай валять. Мені здається, для цього цей міст покинули. Тому що знести ми його можемо", – сказав він.

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