Що може знищити Кримський міст: чому його поки що не чіпають

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Кравцев Сергей
Останнім часом знову почастішали розмови про можливий демонтаж Кримського монтажу. Що може знищити Кримський міст? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.
Кримський міст Фото: з відкритих джерел
Сейсмолог Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України Дмитро Гринь зазначив, що Кримський міст може обрушитися навіть без втручання Сил оборони України. Його легко можуть зруйнувати землетруси, які іноді відбуваються в цьому регіоні.
На думку вченого, росіянам із самого початку не варто було будувати цей міст саме з міркувань безпеки, оскільки Керченська протока має вкрай нестабільні ґрунти і навіть власну систему розломів.
Гринь наголосив, що в районі Криму час від часу відбуваються землетруси, що підтвердилося буквально днями. За його словами, навіть поштовхи невеликої потужності здатні негативно впливати на конструкцію мосту, і цей ефект поступово накопичується.
Військовий експерт Кирило Сазонов заявив в ефірі "Фабрики новин", Україна має всі можливості для знищення Кримського мосту, але не робить цього з певної причини. Так, цивільним та військовим дають можливість виїхати, щоб не довелося російських солдатів ловити у горах півострова.
Сазонов акцентував: "ловити" військові армії РФ горами півострова може бути дуже довго і важко. Саме тому Україна зацікавлена у тому, щоб вони поїхали.
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