logo

BTC/USD

62677

ETH/USD

1665.74

USD/UAH

44.88

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Действительно ли оккупированный Севастополь полностью без света: что происходит в Крыму
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли оккупированный Севастополь полностью без света: что происходит в Крыму

Ночная атака беспилотников по энергетической инфраструктуре оккупированного полуострова вызвала масштабные перебои с электроснабжением и панику среди местных жителей

24 июня 2026, 07:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После серии мощных взрывов, прогремевших в ночь на 24 июня на территории временно оккупированного Крыма, Севастополь столкнулся с масштабным отключением электроэнергии. Об этом сообщил назначенный Москвой руководитель города Михаил Развожаев, признав, что атака затронула объекты энергетической инфраструктуры.

Действительно ли оккупированный Севастополь полностью без света: что происходит в Крыму

Севастополь без света

По данным местных пабликов и очевидцев, воздушная тревога продолжалась несколько часов. В разных районах полуострова жители сообщали о звуках работы систем противовоздушной обороны и многочисленных детонациях. Основной целью удара, как утверждают источники, стала Балаклавская теплоэлектростанция — один из крупнейших объектов энергоснабжения Крыма.

Развожаев заявил, что в результате атаки город временно остался без электричества. При этом он попытался успокоить население, заявив, что жители уже переживали подобные ситуации и смогут справиться с новыми трудностями. Одновременно оккупационные власти рекомендовали гражданам экономить заряд мобильных устройств и готовиться к возможным ограничениям.

Сообщения о взрывах поступали не только из Севастополя. Неспокойной ночь оказалась также для жителей Бахчисарая, Керчи и района горы Ай-Петри. Последний объект представляет особый интерес из-за размещения там радиолокационных средств российских войск.

Пока официальной информации о масштабах повреждений на энергетических объектах нет. Однако сам факт полного отключения электричества в крупнейшем городе полуострова свидетельствует о серьезных последствиях атаки. Эксперты отмечают, что удары по критической инфраструктуре способны существенно осложнить работу российских военных объектов, расположенных в Крыму.

Читайте также на портале "Комментарии" — Крым погрузился в темноту: что известно.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости