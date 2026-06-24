Действительно ли оккупированный Севастополь полностью без света: что происходит в Крыму

После серии мощных взрывов, прогремевших в ночь на 24 июня на территории временно оккупированного Крыма, Севастополь столкнулся с масштабным отключением электроэнергии. Об этом сообщил назначенный Москвой руководитель города Михаил Развожаев, признав, что атака затронула объекты энергетической инфраструктуры.

Севастополь без света

По данным местных пабликов и очевидцев, воздушная тревога продолжалась несколько часов. В разных районах полуострова жители сообщали о звуках работы систем противовоздушной обороны и многочисленных детонациях. Основной целью удара, как утверждают источники, стала Балаклавская теплоэлектростанция — один из крупнейших объектов энергоснабжения Крыма.

Развожаев заявил, что в результате атаки город временно остался без электричества. При этом он попытался успокоить население, заявив, что жители уже переживали подобные ситуации и смогут справиться с новыми трудностями. Одновременно оккупационные власти рекомендовали гражданам экономить заряд мобильных устройств и готовиться к возможным ограничениям.

Сообщения о взрывах поступали не только из Севастополя. Неспокойной ночь оказалась также для жителей Бахчисарая, Керчи и района горы Ай-Петри. Последний объект представляет особый интерес из-за размещения там радиолокационных средств российских войск.

Пока официальной информации о масштабах повреждений на энергетических объектах нет. Однако сам факт полного отключения электричества в крупнейшем городе полуострова свидетельствует о серьезных последствиях атаки. Эксперты отмечают, что удары по критической инфраструктуре способны существенно осложнить работу российских военных объектов, расположенных в Крыму.

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