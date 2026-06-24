Чи справді окупований Севастополь повністю без світла: що відбувається у Криму

Після серії потужних вибухів, які пролунали в ніч проти 24 червня на території тимчасово окупованого Криму, Севастополь зіткнувся з масштабним відключенням електроенергії. Про це повідомив призначений Москвою керівник міста Михайло Развожаєв, визнавши, що атака торкнулася об'єктів енергетичної інфраструктури.

Севастополь без світла

За даними місцевих пабліків та очевидців, повітряна тривога тривала кілька годин. У різних районах півострова жителі повідомляли про звуки роботи систем протиповітряної оборони та численні детонації. Основною метою удару, як стверджують джерела, стала Балаклавська теплоелектростанція – один із найбільших об'єктів енергопостачання Криму.

Развожаєв заявив, що в результаті атаки місто тимчасово залишилося без електрики. При цьому він спробував заспокоїти населення, заявивши, що жителі вже переживали подібні ситуації та зможуть упоратися з новими труднощами. Одночасно окупаційна влада рекомендувала громадянам економити заряд мобільних пристроїв та готуватися до можливих обмежень.

Повідомлення про вибухи надходили не лише із Севастополя. Неспокійна ніч виявилася також для мешканців Бахчисараю, Керчі та району гори Ай-Петрі. Останній об'єкт представляє особливий інтерес через розміщення радіолокаційних засобів російських військ.

Поки що офіційної інформації про масштаби пошкоджень на енергетичних об'єктах немає. Проте сам факт повного відключення електрики у найбільшому місті півострова свідчить про серйозні наслідки атаки. Експерти зазначають, що удари по критичній інфраструктурі здатні суттєво ускладнити роботу російських військових об'єктів, які розташовані в Криму.

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