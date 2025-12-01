Як ЗСУ можуть виходити з Покровська: який наказ дали російські командири

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Покровськ залишається чи не найгарячішою точкою на мапі військових дій. Як ЗСУ можуть виходити з Покровська? Яку наразі ціль ставлять російські командири? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман заявив в ефірі Radio NV, що цілком може бути, що буде ухвалено рішення про організований відхід українських військ з Покровська.
Експерт підкреслив, що наразі "немає ніякого оточення", тож українським військам "прориватися нікуди не треба — ми можемо відходити, якщо буде ухвалене таке рішення".
За його словами, кількість росіян на Покровському напрямку перевищує кількість українських військових "від 5 до 10 разів".
Воєнний експерт, речник громадської організації "Українська добровольча армія" Сергій Братчук зазначив в ефірі "Суспільне. Студія", що російські окупаційні війська намагаються пробитися до північної частини Покровська, а також продовжити свій шлях до населеного пункту Гришине, бо це основна логістична дорога для Покровсько-Мирноградської агломерації.
За його словами, російські війська накопичуються і намагаються активно діяти цілодобово.
На думку воєнного експерта, доля міста Покровська та агломерації може визначитись найближчими днями.
Він також розповів, що російські війська використовують туман та негоду на Покровському напрямку. Така погода дає можливість їм максимально намагатися наблизитися до українських позицій і накопичуватися.
Читайте також на порталі "Коментарі" — чи близька РФ до захоплення Покровська: українські десантники зробили заяву.