Як ЗСУ можуть виходити з Покровська: який наказ дали російські командири

Покровськ залишається чи не найгарячішою точкою на мапі військових дій. Як ЗСУ можуть виходити з Покровська? Яку наразі ціль ставлять російські командири? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Наразі немає ніякого оточення Покровська

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман заявив в ефірі Radio NV, що цілком може бути, що буде ухвалено рішення про організований відхід українських військ з Покровська.

Експерт підкреслив, що наразі "немає ніякого оточення", тож українським військам "прориватися нікуди не треба — ми можемо відходити, якщо буде ухвалене таке рішення".

"Там зосереджено до 150 тис. російських військовослужбовців. Ще туди додано 18 тис. морських піхотинців… З цих 168 тис. 70 тис. — це штурмовики", — сказав Гетьман.

За його словами, кількість росіян на Покровському напрямку перевищує кількість українських військових "від 5 до 10 разів".

"Нам вдалося зробити туди певні логістичні шляхи, підтягнути певні резерви. Імовірності оточення на сьогоднішній день немає. Якщо ворог збільшить, перекидаючи з інших фронту туди сили, то, радше за все, є імовірність того, що доведеться не з боями відходити, а організовано", — зазначив експерт.

Ситуація у Покровську надзвичайно складна

Воєнний експерт, речник громадської організації "Українська добровольча армія" Сергій Братчук зазначив в ефірі "Суспільне. Студія", що російські окупаційні війська намагаються пробитися до північної частини Покровська, а також продовжити свій шлях до населеного пункту Гришине, бо це основна логістична дорога для Покровсько-Мирноградської агломерації.

За його словами, російські війська накопичуються і намагаються активно діяти цілодобово.

"На цій ділянці фронту окупанти зазнають втрат, але в них є можливість поповнювати резерви, аби підтримувати максимальну боєздатність своїх підрозділів, росіяни змушені були піти на відповідний крок — почав діяти так званий оперативний резерв морська піхота, яка передбачалася бути використана для виконання зовсім інших завдань. Завдяки діям сил оборони, сьогодні ворог змушений свою інтенсивність бойових дій підтримувати за рахунок самого цього резерву, щоб виконати маніакальне бажання захопити Покровськ і Мирноград", — говорить Братчук.

На думку воєнного експерта, доля міста Покровська та агломерації може визначитись найближчими днями.

"Ситуація надзвичайно складна, сподіваюсь, у наших вийде те, що заплановано, але тиск ворога надзвичайно великий, якраз на логістику і власне доля самого Покровська вона вирішується, не в самому Покровську, ми зараз бачимо, відповідно, мапу бойових дій, і Родинське, і інші населенні пункти, я думаю, що якраз там подальша доля Покровсько-Миноградської операції на сьогодні є на "терезах" війни, відповідно. Думаю, найближчими днями ми побачимо куди вони хитнуться", — сказав Сергій Братчук.

Він також розповів, що російські війська використовують туман та негоду на Покровському напрямку. Така погода дає можливість їм максимально намагатися наблизитися до українських позицій і накопичуватися.

