Как ВСУ могут выходить из Покровска: какой приказ дали российские командиры

Покровск остается едва ли не самой горячей точкой на карте военных действий. Как ВСУ могут исходить из Покровска? Какую цель ставят российские командиры? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман заявил в эфире Radio NV, что вполне возможно, что будет принято решение об организованном уходе украинских войск из Покровска.
Эксперт подчеркнул, что пока "нет никакого окружения", поэтому украинским войскам "прорываться никуда не надо — мы можем отходить, если будет принято такое решение".
По его словам, количество россиян на Покровском направлении превышает количество украинских военных "от 5 до 10 раз".
Военный эксперт, представитель общественной организации "Украинская добровольческая армия" Сергей Братчук отметил в эфире "Общественное. Студия", что российские оккупационные войска пытаются пробиться в северную часть Покровска, а также продолжить свой путь в населенный пункт Гришино, потому что это основная логистическая дорога для Покровско-Мирно.
По его словам, российские войска скапливаются и пытаются активно действовать круглосуточно.
По мнению военного эксперта, судьба Покровска и агломерации может определиться в ближайшие дни.
Он также рассказал, что российские войска используют туман и непогоду в Покровском направлении. Такая погода позволяет им максимально пытаться приблизиться к украинским позициям и накапливаться.
