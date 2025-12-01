Как ВСУ могут выходить из Покровска: какой приказ дали российские командиры

Покровск остается едва ли не самой горячей точкой на карте военных действий. Как ВСУ могут исходить из Покровска? Какую цель ставят российские командиры? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Пока нет никакого окружения Покровская

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман заявил в эфире Radio NV, что вполне возможно, что будет принято решение об организованном уходе украинских войск из Покровска.

Эксперт подчеркнул, что пока "нет никакого окружения", поэтому украинским войскам "прорываться никуда не надо — мы можем отходить, если будет принято такое решение".

"Там сосредоточено до 150 тыс. российских военнослужащих. Еще туда добавлено 18 тыс. морских пехотинцев… Из этих 168 тыс. 70 тыс. – это штурмовики", – сказал Гетьман.

По его словам, количество россиян на Покровском направлении превышает количество украинских военных "от 5 до 10 раз".

"Нам удалось совершить туда определенные логистические пути, подтянуть определенные резервы. Вероятности окружения на сегодняшний день нет. Если враг увеличит, опрокидывая с других фронта туда силы, то, скорее всего, есть вероятность того, что придется не с боями отходить, а организованно", — отметил эксперт.

Ситуация в Покровске очень сложная

Военный эксперт, представитель общественной организации "Украинская добровольческая армия" Сергей Братчук отметил в эфире "Общественное. Студия", что российские оккупационные войска пытаются пробиться в северную часть Покровска, а также продолжить свой путь в населенный пункт Гришино, потому что это основная логистическая дорога для Покровско-Мирно.

По его словам, российские войска скапливаются и пытаются активно действовать круглосуточно.

"На этом участке фронта оккупанты понесут потери, но у них есть возможность пополнять резервы, чтобы поддерживать максимальную боеспособность своих подразделений, россияне вынуждены были пойти на соответствующий шаг — начал действовать так называемый оперативный резерв морская пехота, которая предполагалась быть использована для выполнения совершенно других задач. счет самого этого резерва, чтобы выполнить маниакальное желание захватить Покровск и Мирноград", – говорит Братчук.

По мнению военного эксперта, судьба Покровска и агломерации может определиться в ближайшие дни.

"Ситуация чрезвычайно сложная, надеюсь, у наших получится то, что запланировано, но давление врага чрезвычайно велико, как раз на логистику и собственно судьба самого Покровска она решается, не в самом Покровске, мы сейчас видим, соответственно, карту боевых действий, и Родинское, и другие населенные пункты, я думаю, что как раз на "весах" войны, соответственно. Думаю, в ближайшие дни мы увидим, куда они качнутся", — сказал Сергей Братчук.

Он также рассказал, что российские войска используют туман и непогоду в Покровском направлении. Такая погода позволяет им максимально пытаться приблизиться к украинским позициям и накапливаться.

Читайте на портале "Комментарии" — близка ли РФ к захвату Покровска: украинские десантники сделали заявление.



