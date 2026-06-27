Як зміниться війна до осені: українців засмутили вкрай неоднозначним прогнозом

Україна сподівається на кардинальну зміну війни вже до осені 2026 року. Принаймні таку заяву озвучив президент Володимир Зеленський, закликавши союзників до посилення тиску на Кремль та посилення військового потенціалу ЗСУ. Крім того, Київ розраховує на початок дипломатичного процесу та замороження бойових дій до початку холодів, розраховуючи, що далекобійні удари ЗСУ змусять російського диктатора почати повноцінні переговори про завершення війни. Наскільки реальний такий сценарій? Портал "Коментарі" розібрався у перспективах, з'ясувавши версії моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що до осені 2026 року війна, найімовірніше, залишатиметься виснажливою для обох сторін без швидкого вирішального перелому. Росія, ймовірно, продовжить поєднувати наступальні дії на окремих ділянках фронту з масованими ударами по українських містах та критичній інфраструктурі, намагаючись тиснути не лише на військове керівництво, а й на цивільне населення.

Водночас Україна, якщо збереже підтримку союзників і нарощуватиме виробництво власних далекобійних засобів ураження, може посилити удари по військових складах, логістиці, аеродромах і підприємствах оборонної промисловості Росії. Це здатне ускладнювати забезпечення російської армії та підвищувати ціну продовження війни для Кремля.

Від Володимира Путіна можна очікувати спроб одночасно демонструвати готовність до переговорів і продовжувати військовий тиск, прагнучи покращити свої позиції перед будь-якими можливими дипломатичними контактами.

ШІ Copilot стверджує, що до осені 2026 року війна в Україні, ймовірно, залишатиметься у фазі виснажливого протистояння. Кремль навряд чи відмовиться від агресивної стратегії, адже Путін використовує конфлікт як інструмент утримання влади. Це означає, що бойові дії на сході та півдні триватимуть, а дипломатичні шляхи залишатимуться заблокованими. Україна ж зосередиться на зміцненні оборони та отриманні підтримки від союзників, адже саме це визначатиме її здатність стримувати російський тиск.

Ракетні та дронові атаки, швидше за все, залишаться ключовим елементом російської тактики. Вони спрямовуватимуться на енергетичну та транспортну інфраструктуру, особливо з наближенням холодного сезону, щоб створити гуманітарну кризу. Інтенсивність ударів може знижуватися через виснаження ресурсів Росії, але повного припинення чекати не варто.

На думку моделі ШІ Gemini, до осені 2026 року війна в Україні підійде до критичної точки технологічного виснаження та позиційного тупика. На тлі високих втрат і економічного перегріву РФ, лінія фронту стабілізується. Масштабних проривів з жодного боку не очікується, а бойові дії дедалі більше залежатимуть від використання роботизованих систем, РЕБ та безпілотників.

Від дій Путіна варто чекати продовження тактики "м'ясних штурмів" та спроб витиснути ЗСУ з Донеччини й Курщини до початку дощів. Кремль намагатиметься захопити максимум територій, щоб підійти до можливих осінніх переговорів (вікно для яких прогнозують міжнародні аналітики) з сильної позиції. Ракетні атаки не припиняться, але змінять характер. Росія накопичуватиме ракети для масованих ударів по енергетиці напередодні зими. Попри це, завдяки посиленню української ППО та ударам ЗСУ по російських аеродромах, ефективність ворожих обстрілів буде обмеженою.

Отже, до осені 2026 року найімовірнішим сценарієм є продовження інтенсивного протистояння, де вирішальне значення матимуть не одна окрема операція чи рішення, а сукупність військових, економічних, технологічних та дипломатичних факторів.

Портал "Коментарі" вже писав, що після серії ударів по російській паливній інфраструктурі в Москві та Московській області вже помітні перші ознаки логістичних проблем. Таку думку висловив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в ефірі Еспресо.