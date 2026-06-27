У липні буде цікаво: мешканців Москви і області попередили про жах через атаки ЗСУ

Після серії ударів по російській паливній інфраструктурі в Москві та Московській області вже помітні перші ознаки логістичних проблем. Таку думку висловив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в ефірі Еспресо.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, суттєвий вплив на ситуацію мали ураження нафтопереробних заводів і насосних станцій, які забезпечували транспортування бензину, дизельного та авіаційного пального до столиці РФ. Важливу роль у постачанні відігравав Московський НПЗ, однак основний обсяг продукції надходив із Рязанського НПЗ, який нині не працює.

"Московський НПЗ, який був нещодавно уражений, відігравав важливу роль, проте ключові постачання робилися з Рязанського НПЗ, який, до речі, стоїть. І тому були введені обмеження", – зазначив Гончар.

За його словами, частину дефіциту Росія намагається компенсувати залізничними поставками з інших підприємств, зокрема Ярославського НПЗ. Однак перевантаженість російської залізниці ускладнює логістику та створює додаткові проблеми з доставкою пального.

Експерт також звернув увагу, що Москва перекидає дедалі більше засобів протиповітряної оборони до столичного регіону, залишаючи менш захищеними інші стратегічні об'єкти.

Окремо Гончар прокоментував спроби Росії отримати допомогу від Білорусі.

"Звичайно, Росія відчайдушно намагається отримати допомогу з паливом від Білорусі. Але білоруські НПЗ не можуть замінити тих уражених потужностей нафтопереробки в Москві й навколо Москви", – наголосив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські військові продовжують завдавати відчутних втрат російській армії, а точні удари по військових об'єктах країни-агресора посилюють тиск на Кремль. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.