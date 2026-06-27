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В июле будет интересно: жителей Москвы и области предупредили об ужасе из-за атак ВСУ

Россия пытается компенсировать дефицит горючего поставками из Беларуси, но возможностей белорусских НПЗ для этого недостаточно

27 июня 2026, 00:20
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Клименко Елена

После серии ударов по российской топливной инфраструктуре в Москве и Московской области уже заметны первые признаки логистических проблем. Такое мнение высказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI " Михаил Гончар в эфире Эспрессо.

В июле будет интересно: жителей Москвы и области предупредили об ужасе из-за атак ВСУ

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, существенное влияние на ситуацию оказали поражения нефтеперерабатывающих заводов и насосных станций, которые обеспечивали транспортировку бензина, дизельного и авиационного горючего в столицу РФ. Важную роль в поставках играл Московский НПЗ, однако основной объем продукции поступал из ныне не работающего Рязанского НПЗ.

"Московский НПЗ, который недавно был поражен, играл важную роль, однако ключевые поставки делались из Рязанского НПЗ, который, кстати, стоит. И поэтому были введены ограничения", — отметил Гончар.

По его словам, часть дефицита Россия пытается компенсировать железнодорожными поставками из других предприятий, в частности, Ярославского НПЗ. Однако перегруженность российской железной дороги усложняет логистику и создает дополнительные проблемы с доставкой топлива.

Эксперт также обратил внимание, что Москва опрокидывает все большее количество средств противовоздушной обороны в столичный регион, оставляя менее защищенными другие стратегические объекты.

Отдельно Гончар прокомментировал попытки России получить помощь от Беларуси.

"Конечно, Россия отчаянно пытается получить помощь с топливом от Беларуси. Но белорусские НПЗ не могут заменить пораженных мощностей нефтепереработки в Москве и вокруг Москвы", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские военные продолжают наносить ощутимые потери российской армии, а точные удары по военным объектам страны-агрессора усиливают давление на Кремль. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.



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