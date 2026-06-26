Як остаточно покласти край війні: Росії і Путіну висунули вкрай жорсткий ультиматум

Українські військові продовжують завдавати відчутних втрат російській армії, а точні удари по військових об'єктах країни-агресора посилюють тиск на Кремль. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави наголосив, що дії Сил оборони є закономірною відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії. За його словами, Україна використовує всі наявні можливості, щоб захистити своїх громадян і наблизити завершення війни.

"Українські воїни щодня доводять силу української влучності. Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізуються. Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну. Війну, яку Росія почала і яку повинна Росія закінчити. Росія повинна забрати цю війну з собою з України", – підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що Київ залишається прихильником дипломатичного врегулювання, однак мир можливий лише за умови відповідних кроків з боку Москви. Він підкреслив, що Україна вже донесла свою позицію як до міжнародних партнерів, так і до держав, які підтримують контакти з Кремлем.

"Нам війна не потрібна. Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру", – заявив глава держави.

Зеленський також висловив вдячність союзникам, які продовжують підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії та допомагають зміцнювати обороноздатність держави.

"Я дякую всім, хто разом з нами підштовхує Росію до дипломатії. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати людське життя. Слава Україні!", – підсумував президент.

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