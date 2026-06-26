Как окончательно покончить с войной: России и Путину выдвинули крайне жесткий ультиматум

Украинские военные продолжают наносить ощутимые потери российской армии, а точные удары по военным объектам страны-агрессора усиливают давление на Кремль. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что действия Сил обороны являются закономерным ответом на полномасштабное вторжение России. По его словам, Украина использует все имеющиеся возможности для защиты своих граждан и приближения завершения войны.

"Украинские воины каждый день доказывают силу украинской точности. Дальнобойные санкции Украины, санкции средней дальности полностью реализуются. Это наши справедливые ответы России за войну. Войну, которую Россия начала и которую должна Россия окончить. Россия должна унести эту войну с собой из Украины", – подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что Киев остается сторонником дипломатического урегулирования, однако мир возможен только при соответствующих шагах со стороны Москвы. Он подчеркнул, что Украина уже донесла свою позицию как международным партнерам, так и государствам, которые поддерживают контакты с Кремлем.

"Нам война не нужна. Украина дала предложения и ключевым партнерам, и друзья Путина слышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно. Надо, чтобы Россия сделала этот шаг в мир", – заявил глава государства.

Зеленский также выразил благодарность союзникам, которые продолжают поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии и помогают укреплять обороноспособность государства.

"Я благодарю всех, кто вместе с нами подталкивает Россию к дипломатии. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать Украину, защищать человеческую жизнь. Слава Украине!", – подытожил президент.

Портал "Комментарии" уже писал, что в случае попытки Кремля устранить Александра Лукашенко и привести к власти более лояльного к Москве политика Беларусь может столкнуться с длительной внутренней нестабильностью. Такое мнение высказала лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская в эфире "Киев24".