Как изменится война к осени: украинцев расстроили крайне неоднозначным прогнозом

Украина надеется на кардинальное изменение войны уже к осени 2026 года. По крайней мере, такое заявление озвучил президент Владимир Зеленский, призвав союзников к усилению давления на Кремль и усилению военного потенциала ВСУ. Кроме того, Киев рассчитывает на начало дипломатического процесса и заморозку боевых действий до начала холодов, рассчитывая, что дальнобойные удары ВСУ заставят российского диктатора начать полноценные переговоры о завершении войны. Насколько реален такой сценарий? Портал "Комментарии" разобрался в перспективах, выяснив версии моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что до осени 2026 года война, вероятнее всего, будет оставаться изнурительной для обеих сторон без быстрого решающего перелома. Россия, вероятно, продолжит совмещать наступательные действия на отдельных участках фронта с массированными ударами по украинским городам и критической инфраструктуре, пытаясь давить не только на военное руководство, но и гражданское население.

В то же время Украина, если сохранит поддержку союзников и будет наращивать производство собственных дальнобойных средств поражения, может усилить удары по военным складам, логистике, аэродромам и предприятиям оборонной промышленности России. Это способно затруднять обеспечение русской армии и повышать цену продолжения войны для Кремля.

От Владимира Путина можно ожидать попыток одновременно демонстрировать готовность к переговорам и продолжать военное давление, стремясь улучшить свои позиции перед любыми возможными дипломатическими контактами.

ИИ Copilot утверждает, что до осени 2026 года война в Украине, вероятно, будет оставаться в фазе изнурительного противостояния. Кремль вряд ли откажется от агрессивной стратегии, ведь Путин использует конфликт как инструмент удержания власти. Это означает, что боевые действия на востоке и юге будут продолжены, а дипломатические пути будут оставаться заблокированными. Украина сосредоточится на укреплении обороны и получении поддержки от союзников, ведь именно это будет определять ее способность сдерживать российское давление.

Ракетные и дроновые атаки, скорее всего, останутся ключевым элементом российской тактики. Они будут направлены на энергетическую и транспортную инфраструктуру, особенно с приближением холодного сезона, чтобы создать гуманитарный кризис. Интенсивность ударов может снижаться из-за истощения ресурсов России, но полного прекращения ждать не стоит.

По мнению модели ШИ Gemini , к осени 2026 года война в Украине подойдет к критической точке технологического истощения и позиционного тупика. На фоне больших утрат и экономического перегрева РФ, линия фронта стабилизируется. Масштабных прорывов ни с одной стороны не ожидается, а боевые действия все больше будут зависеть от использования роботизированных систем, РЭБ и беспилотников.

От действий Путина следует ожидать продолжения тактики "мясных штурмов" и попыток вытеснить ВСУ из Донетчины и Курщины до начала дождей. Кремль постарается захватить максимум территорий, чтобы подойти к возможным осенним переговорам (окно для которых прогнозируют международные аналитики) с сильной позиции. Ракетные атаки не прекратятся, но изменят характер. Россия будет накапливать ракеты для массированных ударов по энергетике в преддверии зимы. Несмотря на это, благодаря усилению украинской ПВО и ударам ВСУ по российским аэродромам эффективность вражеских обстрелов будет ограничена.

Итак, к осени 2026 года наиболее вероятным сценарием является продолжение интенсивного противостояния, где решающее значение будет иметь не одна отдельная операция или решение, а совокупность военных, экономических, технологических и дипломатических факторов.

Портал "Комментарии" уже писал, что после серии ударов по российской топливной инфраструктуре в Москве и Московской области уже заметны первые признаки логистических проблем. Такое мнение высказал президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар в эфире Эспрессо.