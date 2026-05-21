Як запускатимуть перший український КАБ: що стане жахом для росіян

Перша українська керована авіаційна бомба (КАБ), створена за підтримки оборонного кластера Brave1, пройшла всі необхідні випробування та готова до бойового застосування. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію боєприпасів, а українські пілоти відпрацьовують сценарії їхнього використання, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Чи може Україна випускати власні КАБи? Як ЗСУ їх запускатимуть? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

КАБ. Фото: із відкритих джерел

Важливо те, що Україна має носії, які можуть задіятися для запуску КАБ

Військовий експерт, екс-спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив в ефірі Radio NV, що завдяки українським керованим авіаційним бомбам вдасться знищувати захищені та заглиблені командні пункти, пункти управління та зв'язку, а також місця зосередження особового складу російських загарбників.

"Фугасні авіаційні бомби, які зазвичай служать донором або основою для керованих авіаційних бомб, у нас є. Певні запаси у нас залишилися ще з часів Радянського Союзу, як і певне обладнання, яке перетворює звичайну фугасну авіаційну бомбу в керовану. Це під силу нашим конструкторам, адже ми створюємо насправді але насправді але насправді але насправді але ми створили насправді але справи. чимала", – зазначив Селезньов.

При цьому, як підкреслив експерт, важливо те, що Україна має носії, які можуть задіятися для запуску цих КАБ.

"Йдеться не лише про номенклатуру літаків, які у нас були ще до повномасштабного російського вторгнення, а й про літаки, які ми отримали у рамках співпраці з нашими американськими та європейськими партнерами", – додав екс-спікер.

За його словами, це американські винищувачі F-16, французькі Rafale та Mirage, які можуть бути носіями для цього озброєння.

Сценарії застосування КАБів досить добре відомі

Військовий оглядач Вадим Кушніков заявив, що виробництво українських керованих авіабомб (КАБ) може швидко масштабуватись.

"Потрібно витримати чіткий баланс між можливостями масштабування, серійним виробництвом та швидкою інтеграцією тих рішень, які дозволять цій зброї показувати себе на ефективному рівні. Принцип плюс-мінус однаковий як для західних зразків озброєння, так і для тих, які використовує Росія", — зазначив експерт.

Тобто, за його словами, це захищена система супутникової навігації з використанням CRPA-антен, наявність високоточних засобів інерційного наведення і безпосередньо сам аеродинамічний комплект, який дозволяє планувати ці бомби на значну відстань.

Кушников підкреслив, що не можна виключати, що українські розробники також надалі впроваджуватимуть рішення, які є, на жаль, зараз у росіян, а також з'являються на озброєнні, наприклад, у США, де подібні комплекти також оснащують додатковими двигунами, що значно збільшує ефективну дальність застосування згаданих систем озброєння.

"Якщо говорити про сценарії застосування, то вони досить добре відомі. Насамперед, це залежить від калібру авіаційної бомби, яка буде використовуватися з подібними комплексами. А якщо брати росіян, то найбільш масовий — це калібр бомби 250 і 500 кг, і росіяни їх застосовують досить широко, починаючи від ударів по наших командних пунктах. саме ми можемо бачити і у разі застосування західних зразків озброєння нашими Повітряними силами", – пояснив експерт.

