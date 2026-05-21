Як запускатимуть перший український КАБ: що стане жахом для росіян

Кравцев Сергей
Перша українська керована авіаційна бомба (КАБ), створена за підтримки оборонного кластера Brave1, пройшла всі необхідні випробування та готова до бойового застосування. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію боєприпасів, а українські пілоти відпрацьовують сценарії їхнього використання, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Чи може Україна випускати власні КАБи? Як ЗСУ їх запускатимуть? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
КАБ. Фото: із відкритих джерел
Військовий експерт, екс-спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив в ефірі Radio NV, що завдяки українським керованим авіаційним бомбам вдасться знищувати захищені та заглиблені командні пункти, пункти управління та зв'язку, а також місця зосередження особового складу російських загарбників.
При цьому, як підкреслив експерт, важливо те, що Україна має носії, які можуть задіятися для запуску цих КАБ.
За його словами, це американські винищувачі F-16, французькі Rafale та Mirage, які можуть бути носіями для цього озброєння.
Військовий оглядач Вадим Кушніков заявив, що виробництво українських керованих авіабомб (КАБ) може швидко масштабуватись.
Тобто, за його словами, це захищена система супутникової навігації з використанням CRPA-антен, наявність високоточних засобів інерційного наведення і безпосередньо сам аеродинамічний комплект, який дозволяє планувати ці бомби на значну відстань.
Кушников підкреслив, що не можна виключати, що українські розробники також надалі впроваджуватимуть рішення, які є, на жаль, зараз у росіян, а також з'являються на озброєнні, наприклад, у США, де подібні комплекти також оснащують додатковими двигунами, що значно збільшує ефективну дальність застосування згаданих систем озброєння.
