Как будут запускать первый украинский КАБ: что станет ужасом для россиян

Первая украинская управляемая авиационная бомба (КАБ), созданная при поддержке оборонного кластера Brave1, прошла все необходимые испытания и готова к боевому применению. Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию боеприпасов, а украинские пилоты отрабатывают сценарии их использования, сообщил министр обороны Михаил Федоров. Может ли Украина выпускать собственные КАБы? Как ВСУ будут их запускать? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

КАБ. Фото: из открытых источников

Важно то, что у Украины есть носители, которые могут задействоваться для запуска КАБ

Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил в эфире Radio NV, что благодаря украинским управляемым авиационным бомбам удастся уничтожать защищенные и заглубленные командные пункты, пункты управления и связи, а также места сосредоточения личного состава российских захватчиков.

"Фугасные авиационные бомбы, которые обычно служат донором или основой для управляемых авиационных бомб, у нас есть. Определенные запасы у нас остались еще со времен Советского Союза, как и определенное оборудование, которое превращает обычную фугасную авиационную бомбу в управляемую. Это по силам нашим конструкторам, ведь мы создаем на самом деле неплохие крылатые ракеты. Причем номенклатура этих ракет немалая", – отметил Селезнев.

При этом, как подчеркнул эксперт, важно то, что у Украины есть носители, которые могут задействоваться для запуска этих КАБ.

"Речь идет не только о номенклатуре самолетов, которые у нас были еще до полномасштабного российского вторжения, но и о самолетах, которые мы получили в рамках сотрудничества с нашими американскими и европейскими партнерами", – добавил экс-спикер.

По его словам, это американские истребители F-16, французские Rafale и Mirage, которые могут служить носителями для этого вооружения.

Сценарии применения КАБов довольно хорошо известны

Военный обозреватель Вадим Кушников заявил, что производство украинских управляемых авиабомб (КАБ) может быстро масштабироваться.

"Нужно выдержать четкий баланс между возможностями масштабирования, серийным производством и быстрой интеграцией тех решений, которые позволят этому оружию показывать себя на эффективном уровне. Принцип, плюс-минус, одинаковый как для западных образцов вооружения, так и для тех, которые использует Россия", – отметил эксперт.

То есть, по его словам, это защищенная система спутниковой навигации с использованием CRPA-антенн, это наличие высокоточных средств инерционного наведения и непосредственно сам аэродинамический комплект, который позволяет планировать эти бомбы на значительное расстояние.

Кушников подчеркнул, что нельзя исключать, что украинские разработчики также будут в дальнейшем внедрять решения, которые есть, к сожалению, сейчас у россиян, а также появляются на вооружении, например, в США, где подобные комплекты также оснащают дополнительными двигателями, что значительно увеличивает эффективную дальность применения упомянутых систем вооружения.

"Если говорить о сценариях применения, то они довольно хорошо известны. Прежде всего, это зависит от калибра авиационной бомбы, которая будет использоваться с подобными комплексами. А если брать россиян, то наиболее массовый – это калибр бомбы 250 и 500 кг, и россияне их применяют довольно широко, начиная от ударов по нашим командным пунктам, логистике, до уничтожения гражданской инфраструктуры. То же самое мы можем видеть и в случае применения западных образцов вооружения нашими Воздушными силами", – пояснил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сырский раскрыл соотношение потерь Украины и РФ в войне.



