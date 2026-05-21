Как будут запускать первый украинский КАБ: что станет ужасом для россиян

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Первая украинская управляемая авиационная бомба (КАБ), созданная при поддержке оборонного кластера Brave1, прошла все необходимые испытания и готова к боевому применению. Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию боеприпасов, а украинские пилоты отрабатывают сценарии их использования, сообщил министр обороны Михаил Федоров. Может ли Украина выпускать собственные КАБы? Как ВСУ будут их запускать? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
КАБ. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил в эфире Radio NV, что благодаря украинским управляемым авиационным бомбам удастся уничтожать защищенные и заглубленные командные пункты, пункты управления и связи, а также места сосредоточения личного состава российских захватчиков.
При этом, как подчеркнул эксперт, важно то, что у Украины есть носители, которые могут задействоваться для запуска этих КАБ.
По его словам, это американские истребители F-16, французские Rafale и Mirage, которые могут служить носителями для этого вооружения.
Военный обозреватель Вадим Кушников заявил, что производство украинских управляемых авиабомб (КАБ) может быстро масштабироваться.
То есть, по его словам, это защищенная система спутниковой навигации с использованием CRPA-антенн, это наличие высокоточных средств инерционного наведения и непосредственно сам аэродинамический комплект, который позволяет планировать эти бомбы на значительное расстояние.
Кушников подчеркнул, что нельзя исключать, что украинские разработчики также будут в дальнейшем внедрять решения, которые есть, к сожалению, сейчас у россиян, а также появляются на вооружении, например, в США, где подобные комплекты также оснащают дополнительными двигателями, что значительно увеличивает эффективную дальность применения упомянутых систем вооружения.
Читайте также на портале "Комментарии" — Сырский раскрыл соотношение потерь Украины и РФ в войне.