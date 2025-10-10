Як залишатися на зв’язку під час знеструмлень: поради та дії операторів

Після чергової масованої ракетної атаки росії по енергетичній інфраструктурі в Україні у низці регіонів відбуваються аварійні знеструмлення, однак завдяки злагодженій роботі операторів зв’язку мешканці все ще можуть залишатися на зв’язку з рідними.

Звʼязок під час знеструмлень

Проблеми з електропостачанням зафіксовані в Києві та щонайменше дев’яти областях, але мобільні компанії завчасно підготувалися до можливих блекаутів. Базові станції переведені на живлення від генераторів та акумуляторних батарей, а інженерні бригади працюють у посиленому режимі, аби не допустити втрати сигналу.

Оператори наголошують, що забезпечення стабільного зв’язку є питанням національної безпеки, адже саме мобільні мережі дозволяють передавати екстрену інформацію, координувати роботу рятувальних служб і підтримувати контакт між українцями під час обстрілів.

Фахівці також нагадують громадянам, як підготуватися до можливих відключень електроенергії та залишатися на зв’язку навіть у разі блекауту:

• заряджайте павербанки і тримайте їх повністю зарядженими;

• використовуйте енергозберігаючий режим на телефонах;

• заздалегідь завантажте важливі документи, карти та контакти;

• знайте місця, де є резервне живлення, щоб підзарядити пристрої в разі тривалого відключення.

Попри енергетичний тероризм росії, українські оператори продовжують забезпечувати роботу мережі, аби країна залишалася об’єднаною навіть у найтемніші години.



