Как оставаться на связи при обесточивании: советы и действия операторов
НОВОСТИ

Как оставаться на связи при обесточивании: советы и действия операторов

После массированной атаки по энергетической инфраструктуре в Украине происходят обесточивание, но мобильные операторы обеспечивают работу связи благодаря генераторам и резервным системам питания

10 октября 2025, 16:24
Автор:
Ткачова Марія

После очередной массированной ракетной атаки россии по энергетической инфраструктуре в Украине в ряде регионов происходят аварийные обесточения, однако благодаря слаженной работе операторов связи, жители все еще могут оставаться на связи с родными.

Как оставаться на связи при обесточивании: советы и действия операторов

Связь во время отключения света

Проблемы с электроснабжением зафиксированы в Киеве и по меньшей мере в девяти областях, но мобильные компании заранее подготовились к возможным блекаутам. Базовые станции переведены на питание от генераторов и аккумуляторных батарей, а инженерные бригады работают в усиленном режиме, чтобы не допустить потери сигнала.

Операторы подчеркивают, что обеспечение стабильной связи является вопросом национальной безопасности, ведь мобильные сети позволяют передавать экстренную информацию, координировать работу спасательных служб и поддерживать контакт между украинцами во время обстрелов.

Специалисты также напоминают гражданам, как подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и оставаться на связи даже в случае блекаута:

заряжайте павербанки и держите их полностью заряженными;

• используйте энергосберегающий режим на телефонах;

• Заранее загрузите важные документы, карты и контакты;

• Установите резервное питание для подзарядки устройства при длительном отключении.

Несмотря на энергетический терроризм России, украинские операторы продолжают обеспечивать работу сети, чтобы страна оставалась объединенной даже в самые темные часы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Владимир Путин в очередных заявлениях пытался ответить на предупреждение Владимира Зеленского о возможных ударах по кремлевским объектам в случае последующей эскалации, назвав эти слова "шантажом и понтами".



Источник: https://t.me/mintsyfra/7315
