Как оставаться на связи при обесточивании: советы и действия операторов

После очередной массированной ракетной атаки россии по энергетической инфраструктуре в Украине в ряде регионов происходят аварийные обесточения, однако благодаря слаженной работе операторов связи, жители все еще могут оставаться на связи с родными.

Связь во время отключения света

Проблемы с электроснабжением зафиксированы в Киеве и по меньшей мере в девяти областях, но мобильные компании заранее подготовились к возможным блекаутам. Базовые станции переведены на питание от генераторов и аккумуляторных батарей, а инженерные бригады работают в усиленном режиме, чтобы не допустить потери сигнала.

Операторы подчеркивают, что обеспечение стабильной связи является вопросом национальной безопасности, ведь мобильные сети позволяют передавать экстренную информацию, координировать работу спасательных служб и поддерживать контакт между украинцами во время обстрелов.

Специалисты также напоминают гражданам, как подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и оставаться на связи даже в случае блекаута:

• заряжайте павербанки и держите их полностью заряженными;

• используйте энергосберегающий режим на телефонах;

• Заранее загрузите важные документы, карты и контакты;

• Установите резервное питание для подзарядки устройства при длительном отключении.

Несмотря на энергетический терроризм России, украинские операторы продолжают обеспечивать работу сети, чтобы страна оставалась объединенной даже в самые темные часы.



