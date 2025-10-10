Путін анонсував нову російську зброю: заява диктатора

Володимир путін у чергових заявах намагався відповісти на попередження Володимира Зеленського щодо можливих ударів по кремлівських об’єктах у разі подальшої ескалації, назвавши ці слова "шантажем і понтами".

Нова заява путіна

Під час виступу диктатор також заявив, що росія нібито готує до презентації “новий вид зброї”, не уточнивши жодних технічних деталей. Цю заяву кремлівські ЗМІ вже подають як “відповідь” на американські ракети Tomahawk, можливу передачу яких Україні раніше не виключали у Вашингтоні.

"Наша відповідь на Томагавки — це посилення системи ППО російської федерації", — сказав путін, водночас натякнувши, що мова може йти про розгортання нових оборонних або стратегічних технологій.

Окрім того, кремлівський лідер знову спробував продемонструвати “позитивний” тон щодо Дональда Трампа, заявивши, що “Трамп старається і працює над питаннями досягнення миру”, навівши як приклад ситуацію на Близькому Сході. "Якщо в нього вийде — це буде історична подія", — сказав путін.

Він також додав, що між ним і Трампом нібито існує “розуміння” щодо завершення війни в Україні, однак уточнив, що сторони мають “ще дещо допрацювати”. При цьому послався на попередню “дискусію на Алясці”, яку російські пропагандисти подають як контакт між представниками Москви й Вашингтона, хоча офіційно ця інформація не підтверджується.

Таким чином, нові заяви путіна вкотре виглядають як спроба тиску на Захід і демонстрації сили, покликані одночасно відповісти на жорстку риторику Києва та показати готовність до “мирних” переговорів — на кремлівських умовах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Липецькій області Росії розбився винищувач-перехоплювач МіГ-31, що належить Повітряно-космічним силам РФ. Обидва члени екіпажу — пілот і штурман — встигли катапультуватися за кілька секунд до падіння літака, відвівши машину від житлових районів.