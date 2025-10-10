У Липецькій області Росії розбився винищувач-перехоплювач МіГ-31, що належить Повітряно-космічним силам РФ. Обидва члени екіпажу — пілот і штурман — встигли катапультуватися за кілька секунд до падіння літака, відвівши машину від житлових районів.

Розбився МіГ-31

Як повідомляє пропагандистський канал Mash, інцидент стався під час навчально-тренувального польоту, який проводився без бойового спорядження. Під час заходу на посадку в літака відмовила система випуску шасі, що призвело до втрати керування. Екіпаж до останнього намагався утримати контроль над МіГ-31, після чого скерував літак у безлюдну зону — у лісовий масив Чаплигінського району, де той і впав.

Після зіткнення із землею літак загорівся, але пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Пілота та штурмана знайшли живими, обох доправили до лікарні з травмами, отриманими під час катапультування. За даними медиків, загрози їхньому життю немає.

Російські офіційні джерела підтвердили факт аварії, але поки що не назвали причини технічної несправності. На місці події працює комісія Міноборони РФ, яка має встановити деталі інциденту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п редставник української розвідки Андрій Коваленко заявив, що Володимир путін визнав провину росії та вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за збиття у 2024 році пасажирського літака. За його словами, тоді Кремль протягом десяти місяців заперечував свою причетність, вигадуючи різні версії, однак під тиском Баку був змушений визнати, що літак знищили російські ракети ППО.