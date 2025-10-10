logo

commentss НОВОСТИ Все новости

В России разбился истребитель МиГ-31

В Липецкой области РФ разбился истребитель МиГ-31 - экипаж катапультировался в последний момент, уведя самолет от жилых домов

10 октября 2025, 01:06
Ткачова Марія

В Липецкой области России разбился истребитель-перехватчик МиГ-31, принадлежащий Воздушно-космическим силам РФ. Оба члена экипажа – пилот и штурман – успели катапультироваться за несколько секунд до падения самолета, отведя машину от жилых районов.

Разбился МиГ-31

Как сообщает пропагандистский канал Mash, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета, проводившегося без боевого снаряжения. Во время захода на посадку у самолета отказала система выпуска шасси, что привело к потере управления. Экипаж до последнего пытался удержать контроль над МиГ-31, после чего направил самолет в безлюдную зону в лесной массив Чаплыгинского района, где тот и упал.

После столкновения с землей самолет загорелся, но пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Пилота и штурмана нашли живыми, обоих доставили в больницу с травмами, полученными во время катапультирования. По данным медиков, угроз их жизни нет.

Российские официальные источники подтвердили факт аварии, но пока не назвали причину технической неисправности. На месте происшествия работает комиссия Минобороны РФ, которая должна установить детали инцидента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что представитель украинской разведки Андрей Коваленко заявил, что Владимир Путин признал вину России и извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за сбитие в 2024 году пассажирского самолета. По его словам, тогда Кремль в течение десяти месяцев отрицал свою причастность, придумывая разные версии, однако под давлением Баку был вынужден признать, что самолет уничтожили российские ракеты ПВО.



Источник: https://t.me/mash/68493
