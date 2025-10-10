В России разбился истребитель МиГ-31

В Липецкой области России разбился истребитель-перехватчик МиГ-31, принадлежащий Воздушно-космическим силам РФ. Оба члена экипажа – пилот и штурман – успели катапультироваться за несколько секунд до падения самолета, отведя машину от жилых районов.

Как сообщает пропагандистский канал Mash, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета, проводившегося без боевого снаряжения. Во время захода на посадку у самолета отказала система выпуска шасси, что привело к потере управления. Экипаж до последнего пытался удержать контроль над МиГ-31, после чего направил самолет в безлюдную зону в лесной массив Чаплыгинского района, где тот и упал.

После столкновения с землей самолет загорелся, но пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Пилота и штурмана нашли живыми, обоих доставили в больницу с травмами, полученными во время катапультирования. По данным медиков, угроз их жизни нет.

Российские официальные источники подтвердили факт аварии, но пока не назвали причину технической неисправности. На месте происшествия работает комиссия Минобороны РФ, которая должна установить детали инцидента.

