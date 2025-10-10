Путін визнав провину та вибачився

Представник української розвідки Андрій Коваленко заявив, що Володимир путін визнав провину росії та вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за збиття у 2024 році пасажирського літака. За його словами, тоді Кремль протягом десяти місяців заперечував свою причетність, вигадуючи різні версії, однак під тиском Баку був змушений визнати, що літак знищили російські ракети ППО.

Російський диктатор Володимир Путін

Авіакатастрофа, що сталася минулого року, забрала життя 38 людей, серед яких були громадяни Азербайджану, Казахстану, Киргизстану та самої росії. Відразу після трагедії Коваленко публічно повідомив, що літак збила російська система протиповітряної оборони, й ця інформація швидко поширилася в іноземних медіа. Москва ж намагалася перекласти відповідальність, називаючи серед причин "погодні умови", "зграї птахів" та "технічні несправності".

Коваленко наголосив, що вибачення путіна не є дипломатичним жестом, а радше ознакою політичної слабкості Кремля. За його словами, росія, виснажена війною проти України, вже не здатна вступати у відкриті конфлікти з Азербайджаном чи Туреччиною, а її спроби тиску на Баку через арешти діаспори, пропаганду чи агентуру провалилися та мали зворотний ефект.

"Азербайджан діяв твердо й послідовно, а за його спиною стояла Туреччина — ключовий союзник і гарант сили. Вибачення путіна — це не прояв дипломатії, це символічна капітуляція. Кремль, який звик диктувати умови, тепер змушений виправдовуватися", — підкреслив Коваленко.

На його думку, цей випадок став чітким сигналом для сусідів росії: з Москвою можна і потрібно розмовляти жорстко, вимагати правди, відповідальності та компенсацій.

"Епоха імперської пихи закінчилася. Росія більше не центр впливу, а вразливий гравець, який мусить рахуватися навіть із тими, кого ще недавно вважав “молодшими братами”", — підсумував Коваленко.

