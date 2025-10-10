Військові обурено відреагували на заяву Трампа

Рубрики
Ткачова Марія
Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" різко відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливість переговорів між Україною та Росією.
Думка військових щодо стола переговорів між Україною та Росією
"Який ще стіл переговорів — розчехляйте “Томагавки”", — написав офіцер, коментуючи слова Трампа про нібито готовність сторін сісти за стіл переговорів найближчим часом.
За словами військового, подібні заяви є частиною політичного тиску й не означають негайних змін у позиції США щодо підтримки України. Він зазначив, що обговорення передачі ракет Tomahawk раніше також мало переважно символічний характер, спрямований на посилення тиску на Кремль.
"Зараз у цьому питанні буде пауза — США спостерігатимуть за реакцією Росії. Але я все одно прихильник радикальних дій, бо тільки мову сили розуміє наш ворог", — наголосив "Алекс".
Таким чином, український офіцер дав зрозуміти, що будь-які розмови про перемовини з РФ на тлі триваючої агресії сприймає як передчасні, підкресливши, що ефективна відповідь агресору можлива лише через посилення військової потуги, а не через дипломатичні сигнали.