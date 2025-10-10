logo_ukra

BTC/USD

121155

ETH/USD

4337.06

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Військові обурено відреагували на заяву Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові обурено відреагували на заяву Трампа

Старший лейтенант Сил оборони України «Алекс» різко відреагував на заяву Дональда Трампа про можливі переговори між Україною та Росією

10 жовтня 2025, 00:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" різко відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливість переговорів між Україною та Росією.

Військові обурено відреагували на заяву Трампа

Думка військових щодо стола переговорів між Україною та Росією

"Який ще стіл переговорів — розчехляйте “Томагавки”", — написав офіцер, коментуючи слова Трампа про нібито готовність сторін сісти за стіл переговорів найближчим часом.

За словами військового, подібні заяви є частиною політичного тиску й не означають негайних змін у позиції США щодо підтримки України. Він зазначив, що обговорення передачі ракет Tomahawk раніше також мало переважно символічний характер, спрямований на посилення тиску на Кремль.

"Зараз у цьому питанні буде пауза — США спостерігатимуть за реакцією Росії. Але я все одно прихильник радикальних дій, бо тільки мову сили розуміє наш ворог", — наголосив "Алекс".

Таким чином, український офіцер дав зрозуміти, що будь-які розмови про перемовини з РФ на тлі триваючої агресії сприймає як передчасні, підкресливши, що ефективна відповідь агресору можлива лише через посилення військової потуги, а не через дипломатичні сигнали.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українська блогерка Олена Мандзюк опинилася в центрі скандалу після того, як прибула до Польщі в кофті із зображенням Степана Бандери. Відео зі свого перетину кордону вона опублікувала у сторіс Instagram, назвавши це "дрес-кодом на кордоні" та додавши, що "не боїться ні росіян, ні поляків".
Інцидент стався на тлі гострої політичної дискусії в Польщі, де Сейм розглядає законопроєкт про прирівняння "бандерівської ідеології" до нацизму та комунізму. На цьому тлі поява Мандзюк із символікою, пов’язаною з українським визвольним рухом, викликала бурю реакцій у польському суспільстві.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/officer_33/6298
Теги:

Новини

Всі новини