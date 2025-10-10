Военные возмущенно отреагировали на заявление Трампа

Рубрики
Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом" резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможности переговоров между Украиной и Россией.
Мнение военных про стол переговоров между Украиной и Россией
"Какой еще стол переговоров — расчехляйте "Томагавки"", — написал офицер, комментируя слова Трампа о якобы готовности сторон сесть за стол переговоров в ближайшее время.
По словам военного, подобные заявления являются частью политического давления и не означают немедленных изменений в позиции США по поддержке Украины. Он отметил, что обсуждение передачи ракет Tomahawk ранее также носило преимущественно символический характер, направленный на усиление давления на Кремль.
"Сейчас в этом вопросе будет пауза – США будут наблюдать за реакцией России. Но я все равно приверженец радикальных действий, потому что только язык силы понимает наш враг", — подчеркнул "Алекс".
Таким образом, украинский офицер дал понять, что любые разговоры о переговорах с РФ на фоне продолжающейся агрессии воспринимают как преждевременные, подчеркнув, что эффективный ответ агрессору возможен только из-за усиления военной мощи, а не из-за дипломатических сигналов.