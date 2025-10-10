logo

Главная Новости Общество Война с Россией Военные возмущенно отреагировали на заявление Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные возмущенно отреагировали на заявление Трампа

Старший лейтенант Сил обороны Украины "Алекс" резко отреагировал на заявление Дональда Трампа о возможных переговорах между Украиной и Россией

10 октября 2025, 00:12
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом" резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможности переговоров между Украиной и Россией.

Военные возмущенно отреагировали на заявление Трампа

Мнение военных про стол переговоров между Украиной и Россией

"Какой еще стол переговоров — расчехляйте "Томагавки"", — написал офицер, комментируя слова Трампа о якобы готовности сторон сесть за стол переговоров в ближайшее время.

По словам военного, подобные заявления являются частью политического давления и не означают немедленных изменений в позиции США по поддержке Украины. Он отметил, что обсуждение передачи ракет Tomahawk ранее также носило преимущественно символический характер, направленный на усиление давления на Кремль.

"Сейчас в этом вопросе будет пауза – США будут наблюдать за реакцией России. Но я все равно приверженец радикальных действий, потому что только язык силы понимает наш враг", — подчеркнул "Алекс".

Таким образом, украинский офицер дал понять, что любые разговоры о переговорах с РФ на фоне продолжающейся агрессии воспринимают как преждевременные, подчеркнув, что эффективный ответ агрессору возможен только из-за усиления военной мощи, а не из-за дипломатических сигналов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странская блоггерша Елена Мандзюк оказалась в центре скандала после того, как прибыла в Польшу в кофте с изображением Степана Бандеры. Видео из своего пересечения границы она опубликовала в Instagram, назвав это "дресс-кодом на границе" и добавив, что "не боится ни россиян, ни поляков".
Инцидент произошел на фоне острой политической дискуссии в Польше, где Сейм рассматривает законопроект о приравнении "бандеровской идеологии" к нацизму и коммунизму. На этом фоне появление Мандзюк с символикой, связанной с украинским освободительным движением, вызвало бурю реакций в польском обществе.



Источник: https://t.me/officer_33/6298
