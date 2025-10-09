Блогерка Олена Мандзюк спровокувала шалений скандал

Українська блогерка Олена Мандзюк опинилася в центрі скандалу після того, як прибула до Польщі в кофті із зображенням Степана Бандери. Відео зі свого перетину кордону вона опублікувала у сторіс Instagram, назвавши це "дрес-кодом на кордоні" та додавши, що "не боїться ні росіян, ні поляків".

Олена Мандзюк приїхала у Польщу в футболці Бандери

Інцидент стався на тлі гострої політичної дискусії в Польщі, де Сейм розглядає законопроєкт про прирівняння "бандерівської ідеології" до нацизму та комунізму. На цьому тлі поява Мандзюк із символікою, пов’язаною з українським визвольним рухом, викликала бурю реакцій у польському суспільстві.

У соціальних мережах блогерку розкритикували не лише польські користувачі, серед яких є й прихильники України, але й українці, що мешкають у Польщі. Її сторіс зібрала десятки тисяч переглядів і сотні коментарів, більшість із яких містили вимоги депортувати Мандзюк або заборонити їй в’їзд до країни.

Критику озвучили й українські громадські діячі. Зокрема, політолог Юрій Романенко назвав поведінку блогерки "шкідливою для іміджу України" та закликав домогтися заборони на її в’їзд до країн ЄС.

Серед українців, які живуть у Польщі, пролунали звинувачення, що подібні провокації лише ускладнюють життя українській громаді та підживлюють антиукраїнські настрої в польському суспільстві.

У відповідь на шквал критики Мандзюк заявила, що "соромно не знати власну історію", звинуватила співвітчизників у тому, що вони "ведуться на радянські міфи", і наголосила, що не має наміру вибачатися за свій вчинок.

Скандал довкола блогерки став одним із найбільш обговорюваних у соцмережах, демонструючи напруженість у публічному дискурсі між історичною пам’яттю та сучасною політичною реальністю українсько-польських відносин.

