Блоггерша Елена Мандзюк спровоцировала бешеный скандал

Украинская блоггерша Елена Мандзюк спровоцировала скандал в Польше, приехав на границу в кофте с Бандерой и заявив, что «не боится ни россиян, ни поляков»

9 октября 2025, 23:59
Украинская блоггерша Елена Мандзюк оказалась в центре скандала после того, как прибыла в Польшу в кофте с изображением Степана Бандеры. Видео из своего пересечения границы она опубликовала в Instagram, назвав это "дресс-кодом на границе" и добавив, что "не боится ни россиян, ни поляков".

Блоггерша Елена Мандзюк спровоцировала бешеный скандал

Елена Мандзюк приехала в Польшу в футболке Бандеры

Инцидент произошел на фоне острой политической дискуссии в Польше, где Сейм рассматривает законопроект о приравнении "бандеровской идеологии" к нацизму и коммунизму. На этом фоне появление Мандзюк с символикой, связанной с украинским освободительным движением, вызвало бурю реакций в польском обществе.

В социальных сетях блоггер раскритиковали не только польские пользователи, среди которых есть и сторонники Украины, но и украинцы, проживающие в Польше. Ее состор собрала десятки тысяч просмотров и сотни комментариев, большинство из которых содержали требования депортировать Мандзюк или запретить ей въезд в страну.

Критику озвучили и украинские общественные деятели. В частности, политолог Юрий Романенко назвал поведение блоггера "вредным для имиджа Украины" и призвал добиться запрета на ее въезд в страны ЕС.

Среди живущих в Польше украинцев прозвучали обвинения, что подобные провокации лишь усложняют жизнь украинской общине и подпитывают антиукраинские настроения в польском обществе.

В ответ на шквал критики Мандзюк заявила, что "стыдно не знать собственную историю", обвинила соотечественников в том, что они "ведутся на советские мифы" и подчеркнула, что не намерена извиняться за свой поступок.

Скандал вокруг блоггера стал одним из самых обсуждаемых в соцсетях, демонстрируя напряженность в публичном дискурсе между исторической памятью и современной политической реальностью украинско-польских отношений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что умер украинский бизнесмен и соучредитель телеканала "1 1" Борис Фуксман. Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, с которым они вместе создавали один из известнейших телеканалов страны.



Источник: https://www.instagram.com/elena_mandziuk?igsh=MTE3NmhuNHMxMmM2dg==
