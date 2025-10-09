logo_ukra

BTC/USD

121155

ETH/USD

4337.06

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Помер співзасновник телеканалу «1+1» Борис Фуксман
commentss НОВИНИ Всі новини

Помер співзасновник телеканалу «1+1» Борис Фуксман

Помер бізнесмен і співзасновник телеканалу «1+1» Борис Фуксман — про його смерть повідомив продюсер Олександр Роднянський

9 жовтня 2025, 23:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Помер український бізнесмен і співзасновник телеканалу “1+1” Борис Фуксман. Про це повідомив продюсер Олександр Роднянський, з яким вони разом створювали один із найвідоміших телеканалів країни.

Помер співзасновник телеканалу «1+1» Борис Фуксман

Борис Фуксман


У своїй заяві Роднянський назвав смерть Фуксмана великою особистою втратою, зазначивши, що вони були не лише двоюрідними братами, а й справді близькими людьми, яких об’єднували спільні цінності, проєкти та багаторічна співпраця.


"Ми завжди були разом — від початку моєї професійної історії до останнього дня його життя. Він був справжнім підприємцем, який починав із нуля і досягнув успіху. Ніколи не здавався", — написав Роднянський.


За словами продюсера, Борис Фуксман був успішним німецьким підприємцем, який прожив у Європі понад півстоліття. Його життєвий шлях починався з нуля, але завдяки енергії, наполегливості та діловому хисту він досяг значного успіху. Фуксман активно підтримував культурні та медійні проєкти в Україні, серед яких створення телеканалу "1+1", що став одним із найвпливовіших у державі.


Роднянський підкреслив, що Борис завжди був поруч і допомагав у найскладніші моменти, а його підтримка та віра стали важливою частиною професійного і особистого життя.


"У мене не було людини ближчої, окрім дружини і дітей. Сил писати про нього, людину, сповнену життя і любові, у мене немає. Просто хочу поділитися горем", — зазначив Роднянський.


Причину смерті Бориса Фуксмана наразі не уточнюють.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російській столиці стався масштабний блекаут, який залишив без світла та води частину Нової Москви. Як повідомляють російські ЗМІ, інцидент трапився в поселенні Десеновське, де електропостачання відсутнє вже кілька годин поспіль.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/p/DPmU25wjH_l/?igsh=eXNraGVtYnMyMmxm
Теги:

Новини

Всі новини