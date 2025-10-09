Помер співзасновник телеканалу «1+1» Борис Фуксман

Помер український бізнесмен і співзасновник телеканалу “1+1” Борис Фуксман. Про це повідомив продюсер Олександр Роднянський, з яким вони разом створювали один із найвідоміших телеканалів країни.

Борис Фуксман





У своїй заяві Роднянський назвав смерть Фуксмана великою особистою втратою, зазначивши, що вони були не лише двоюрідними братами, а й справді близькими людьми, яких об’єднували спільні цінності, проєкти та багаторічна співпраця.





"Ми завжди були разом — від початку моєї професійної історії до останнього дня його життя. Він був справжнім підприємцем, який починав із нуля і досягнув успіху. Ніколи не здавався", — написав Роднянський.





За словами продюсера, Борис Фуксман був успішним німецьким підприємцем, який прожив у Європі понад півстоліття. Його життєвий шлях починався з нуля, але завдяки енергії, наполегливості та діловому хисту він досяг значного успіху. Фуксман активно підтримував культурні та медійні проєкти в Україні, серед яких створення телеканалу "1+1", що став одним із найвпливовіших у державі.





Роднянський підкреслив, що Борис завжди був поруч і допомагав у найскладніші моменти, а його підтримка та віра стали важливою частиною професійного і особистого життя.





"У мене не було людини ближчої, окрім дружини і дітей. Сил писати про нього, людину, сповнену життя і любові, у мене немає. Просто хочу поділитися горем", — зазначив Роднянський.





Причину смерті Бориса Фуксмана наразі не уточнюють.

