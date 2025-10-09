Москву охопив блекаут: немає ані світла, ані води

У російській столиці стався масштабний блекаут, який залишив без світла та води частину Нової Москви. Як повідомляють російські ЗМІ, інцидент трапився в поселенні Десеновське, де електропостачання відсутнє вже кілька годин поспіль.
Місцеві мешканці скаржаться, що не працює вуличне освітлення, зупинилися насоси водопостачання, а також вийшли з ладу ліфти — у одному з них застрягли жінка з дитиною, яких пізніше визволили рятувальники.
За попередньою інформацією, причиною аварії став різкий перепад напруги, який призвів до збоїв у роботі електромереж. Точні масштаби пошкоджень і терміни відновлення енергопостачання наразі з’ясовуються.
Місцева влада обіцяє відновити електрику найближчим часом, однак жителі району повідомляють, що енергії немає вже кілька годин, а комунальні служби працюють у посиленому режимі.
