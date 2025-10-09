Москву охопив блекаут: немає ані світла, ані води

У російській столиці стався масштабний блекаут, який залишив без світла та води частину Нової Москви. Як повідомляють російські ЗМІ, інцидент трапився в поселенні Десеновське, де електропостачання відсутнє вже кілька годин поспіль.

У Москві стався блекаут

Місцеві мешканці скаржаться, що не працює вуличне освітлення, зупинилися насоси водопостачання, а також вийшли з ладу ліфти — у одному з них застрягли жінка з дитиною, яких пізніше визволили рятувальники.

За попередньою інформацією, причиною аварії став різкий перепад напруги, який призвів до збоїв у роботі електромереж. Точні масштаби пошкоджень і терміни відновлення енергопостачання наразі з’ясовуються.

Місцева влада обіцяє відновити електрику найближчим часом, однак жителі району повідомляють, що енергії немає вже кілька годин, а комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Німеччині зафіксували появу невідомого безпілотника поблизу стратегічної бази НАТО в місті Гайленкірхен (федеральна земля Північний Рейн — Вестфалія). Інцидент стався у середу ввечері й одразу викликав підвищений рівень безпеки на об’єкті.

Як повідомляє Spiegel, дрон був помічений у зоні безпеки військово-повітряної бази, де розміщуються літаки дальнього радіолокаційного спостереження AWACS — ключовий елемент системи повітряного моніторингу НАТО. Безпілотник пролетів на низькій висоті над злітною смугою, після чого зник з радарів, і його місцезнаходження встановити не вдалося.





Після інциденту військова поліція негайно повідомила цивільні служби, було організовано пошукову операцію в околицях бази, однак безрезультатно. Керівництво об’єкта повідомило про посилення заходів безпеки та додатковий контроль повітряного простору над регіоном.

